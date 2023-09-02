【論戰天下】影城大亨巴登G1做主角

周日晚轉播歐洲兩地賽事，留意S1德國及S2法國。由於德國賽事屬全球滙合彩池關係，所以場次跟回當地編排，周日晚轉播3場賽事便是當地第6至8場。巴登大賽今年出馬比上屆稍多，應屆德國打吡亞軍「影城大亨」有力撼強敵。至於法國隆尚磨坊大賽則睇好「大石」可奪標。

S1-6：法國賽駒「固堡堅城」前仗出戰德國二千堅尼，結果在艾兆禮胯下大勝6個馬位，翌仗挑戰傑克莫華大賽對手太強，今重返德國降班跑二級賽，配蘇銘倫十拿九穩。

S1-7：簡恪偉出一對同主馬，「值千金」及「盛氣駒」各有可取之道。比較上，「值千金」今年5戰雖未勝，卻全部跑入前4名，其中在巴登巴登馬場兩戰全上名且同程演出亦甚為穩定，范以誠選策可優先留意。

S1-8：「影城大亨」剛戰德國打吡被「月正滿天」從大外欄出奇招偷襲殺上飲恨得亞軍，我認為是輸戰術而非實力，觀乎後駒再出只負於高多芬馬房年長馬「威國之榮」表現亦佳，足證這對3歲馬甚具分量，比較上「影城大亨」跑少場儲足體力，反先不奇，兩駒再次包Q亦不意外。

法國代表「小巧勁力」於早前柏林大賽一舉擊敗多匹主隊馬，今次亦有匹「閃灰」由法國赴德國挑戰，此駒剛於聖格盧大賽力追「韋氏」亦是上佳賽績，連同年初遠征杜拜表現穩定，亦屬三甲之選。「擅快行」於柏林大賽負於「小巧勁力」，對比今組對手，交出水準仍然有得爭。

S2-1：「北域獵手」雖年屆8歲，但這類法國長途馬並不可因年紀而忽視本身實力，今年出賽8次6度跑入三甲，整體演出算是準繩，近仗跟前跑表現亦十分穩定，今排1檔定可主動，形勢有助，可作QT膽看待。

大石級數高一皮

S2-2：「大石」自今年由赫健輝接手後，6戰獲4冠2亞，表現脫胎換骨，可見目前成熟程度比前更勝一籌。法國打吡大賽不敵不敗之師「頂級衝力」跑第2，事後看可算雖敗猶榮，蹄下敗將「火上加油」再出亦於巴黎大賽補中。剛戰「大石」小休復出縮程跑傑克莫華大賽亦只不敵「旋轉軌跡」，今場何來同級數對手？

「送達駒」近仗表現亦逐漸升級為法國一線賽駒，上場征英於薩塞克斯錦標負於「帕丁頓」非戰之罪，今主場出戰當然值得睇高一線，亦具坐位望機會。「毅為王」剛重配蘇銘倫未能上名有點失望，但該仗是相隔近3個月復出，開氣後或更具威脅。「法式甜酒」連續於兩項一級賽上名，「皇僕」雌馬每仗均有進步，配腳仍要兼顧。

S2-3：「必贏」去年勝出此賽記憶猶新，今年8歲5戰暫未勝，但上仗於多維爾跑香港賽馬會拜倫錦標，負於兩匹勁旅得季軍有復甦迹象，再看今組多為升班對手，部分有能力的則健康成疑，正是出擊大好時機，如能把握機會應有力贏馬交代。

S2-4：灰馬「共聚」今年出賽6次有半數上名，演出水準尚算可靠，上月初在多維爾出戰2500米居中競跑力壓對手，蹄下敗將包括今場有份上陣的「奧恩狼」，今排4檔可沿用上仗跑法，乘勇有力再下一城。

S2-5：「安女郎」去年頻頻出賽且成績理想，今年則延至7月才復出，經過熱身後漸復舊觀，本身跑法十分彈性，可跟前亦可留後追，上仗多維爾追入第3所負無幾，今回師1800米更合，負輕磅形勢亦佳。

小樹林強配穩陣

S2-6：「小樹林」曾3度於巴黎隆尚馬場出戰，除之前2800米一役路程嫌長落第外，今年兩戰2000米及2200米取得1冠1亞，漸入佳境，且同屬第三班賽事，今補充報名加入配紀仁安，形勢有利，交出水準可食尾胡。