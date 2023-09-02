【世界觀】巴登大賽3駒激戰

今年杜拜司馬經典賽，被全球各地識馬之人視為上半年最重要嘅一場Key Race，因為唔少跑過呢場2410米一級賽嘅參戰馬，之後返回所屬賽馬國家或地區，都持續交出好成績。頭馬「春秋分」有幾勁唔使多講，落後3個半馬位過終點嘅亞軍「韋氏」，返到歐洲3戰G1取1冠2亞；第4名「瞄得對」就更犀利，先響6月份狂數對手4馬位，捧走威爾斯親王錦標，再響個幾禮拜前獵埋朱德望國際錦標，連贏兩場2000米大賽。

相比之下，跑第3嘅「閃灰」似乎失色一啲，跑完杜拜司馬經典賽返咗祖家法國，唞咗接近4個月先至響7月初舉行嘅一級賽聖格盧大賽復出，以為實食冇黐牙，點知偏偏又再遇上「韋氏」，結果再一次俯首稱臣。為圓G1夢，幕後降低弦線，安排「閃灰」轉戰平均水準無咁高既德國，出戰巴登大賽，蘇銘倫更特登為咗佢專程到鄰國上陣。不過呢匹法國代表可唔可以捧走錦標，要先問過「月正滿天」同「影城大亨」呢對今屆德國打比冠亞軍。前駒鞍上人龐可立，分別夥拍「驚世詩才」同「山海小區」連續兩年勝出呢項德國經典大賽，係信心嘅保證。

至於「影城大亨」亦千祈咪睇少，話就話響打比輸比「月正滿天」，但係當日佢係走內欄不利場地，事實上佢曾經響G3巴伐利亞經典賽，清脆利落爆贏「月正滿天」。再加上佢爸爸「秘魯大城」響16年贏過呢場賽事，同「驚世詩才」、「山海小區」一樣係Adlerflug嘅出品，呢系馬跑呢場賽事似乎有加乘，話唔定「秘魯大城」同仔仔「影城大亨」，可以相隔8年完成父子制霸。