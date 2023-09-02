8月中日本運錯馬匹臨場退出 今日真·初出跑成點？

日本新潟競馬場於8月19日舉行第3場兩歲新馬賽，期間練馬師森秀行所訓練的Emblem Bomb因意外而退出賽事，賽後報告指，森秀行因運錯馬匹到馬場，真正的Emblem Bomb並未有到新潟，所以勒令退出，森秀行就此宗事件疏忽被罰50萬日圓(折合約2萬6千港元)。日本中央競馬會每場配鞍前都會為馬匹進行點名，是次意外就係喺賽事前發現錯漏，會方更指呢宗意外係34年來首次發生。

據練馬師森秀行研訊表示，廐內另一匹兩歲馬Ecoro Neo，晨課期間著錯Emblem Bomb晨課號布，而佢哋本來認為Ecoro Neo晨課表現好，所以為著上Emblem Bomb號布嘅Ecoro Neo報名參賽，因此報名表出現嘅報名馬係Emblem Bomb而唔係Ecoro Neo，喺賽事當日，馬房團隊順理成章帶同著錯號布嘅Ecoro Neo出賽。

Ecoro Neo今日(9月2日)就已經喺新潟競馬場第5場2000米草地賽事出戰，而唔係原定嘅1800米泥地，結果Ecoro Neo喺13駒出戰嘅場合中，就以第12名過終點。