沙田開鑼睇定啲 廖康銘谷戰先嚟第1擊！

香港練馬師陣營正處於新舊交替，上季伍鵬志及黎昭昇加入戰團，雙雙取得不俗成績，今季就有巫偉傑及廖康銘兩位新面孔。現年34歲嘅黎昭昇上季慢火煎魚歎慢板，等到10月初才派馬上陣，而來自澳洲的廖康銘，目前馬房有35駒，他亦初步決定開鑼日不會安排馬匹參戰，但打算以「心想事成」打頭陣，鎖定9月13日的谷草揭幕戰出擊。

近年有不少外籍練馬師交還牌照，當中包括霍利時、蘇保羅、高伯新及苗禮德，但亦有人無懼挑戰來港另闖一片天。對於在澳洲開倉日子不算長的廖康銘而言，卻非常樂於接受來港開倉的新挑戰，亦有信心能夠取得好成績。

目前馬房有35駒，練者表示情況一如預期，他說：「鑑於香港目前馬口數目，以及有兩位新倉主，我對現時養馬量已感到滿意。經過一段時間適應，我已開始熟習香港操練模式，當然身處奧運馬房，操練時間會比較長，而我亦有於晨操親自策騎，藉此了解馬匹進度。不過，根據目前情況，始終廐內有不少最近才抵港的J布新馬，仍需時間適應及訓練，一批舊馬則在摸索中，因此預計未必會派馬在開鑼日上陣。至於上季有好表現的『心想事成』，加盟我廐後進度理想，有望成為馬房先頭部隊，有可能在谷草首次夜賽短途出擊。」

「心想事成」上季在高伯新訓練之下，曾在谷草1200米取得3連冠，表現出色，且看加盟廖康銘馬房後，今季能否繼續交出好成績。

廖廐評分最高馬匹，就是7歲的「飛輪閃耀」，此匹澳洲自購馬上季初先後於沙田錦標以及馬會盃兩場二級賽跑獲第2名，可惜其後8戰均不入三甲，由最高時的119分減至現時102分。

飛輪閃耀重現朝氣

馬主之一的沈墨寧透露讓愛駒加盟廖康銘馬房後，覺得馬兒於新環境下明顯回復朝氣，奧運馬房馬格比較寬敞，似乎令「飛輪閃耀」更開心，沈生希望愛駒於新環境兼評分回落下，今季可以重振雄風。