嘉年華草閘補辦 潘太揸機幫金鑽拍片

「金鑽貴人」今早由潘頓試1000米草閘得第2，走勢對辦，潘太Nicole亦有到場幫手拍片。

因超強颱風「蘇拉」襲港關係，一連兩天的季前嘉年華被逼取消，實在可惜，但原本在嘉年華進行的傳統草地試閘節目，乃練馬師們為馬匹備戰的重要一環，假如取消的話，必定對出賽部署受影響。有見及此，馬會特事特辦，將6組草地試閘順延至今早舉行，至於恆常的1800米草地彈閘則順延至明早6時45分進行。

睇番今早草地試閘，焦點馬一定係出試第1組1000米草閘的「金鑽貴人」，結果此匹將出戰開鑼日一班草地1200米特首盃的文廐鎮倉寶，在好拍檔潘頓胯下於中段一撻即着，與跑首名同報特首盃的「維港智能」幾乎一齊衝線，雖然「金鑽貴人」以短距離僅負，惟餘勢係同組12駒中最強，而今早潘太Nicole接仔女返學之前，也特意從宿舍走到過磅室門口，用手機幫老公拍低「金鑽貴人」的試閘片段，好讓騎者可即時睇番，跟得夫人唔係浪得虛名。

此外，班德禮、賀銘年與蔡明紹也相繼首朝復課，並且俱有份參與今早的草地試閘，換言之只剩下養傷中的何澤堯未蒲頭，其中有幸在10號風球前由法國乘機抵港的賀銘年，今早替「疾風明駒」及「大紅心」分途試第1組及第6組1000米草閘，可是不時在晨課扭計的「大紅心」又發作，課前在前往1000米草地起步點中途立地成佛，搞到阿年要落馬安撫，猶幸最終連同儀仗馬合作，不過只能尾隨馬群衝線，惟總算成功完成試閘。