季初試閘勇馬睇高一線！

周日馬季開鑼跑沙田10場草地賽，季前草閘向來極具參考性，雖然早幾日受到颱風「蘇拉」影響令季前嘉年華被迫取消，但編排其中的季前草閘已改於剛周一舉行，6組沙田1000米草閘冠軍順序為「維港智能」、「當家精神」、「綠族光芒」、「一舖縱橫」、「嘉應勇士」及「瀟灑一生」，連同暑期試田泥閘及從化草泥閘仄準賽駒，從中發掘值捧對象！

暑期至今派馬試閘最積極是伍鵬志，總數達53次，比起次多29次的沈集成多出一大截，伍廐馬試閘表現亦佳，共有28次跑入三甲，而「綠族光芒」、「我為您」、「活力多多」等更試過兩次大閘，此3駒均安排於周日上陣，有心急攻。「綠族光芒」剛周一田草閘輕鬆衝過「心想事成」跑第1，必受重視。「我為您」及「活力多多」則安排在從化試閘操勇，「我為您」本身跑法主動，周日跑五班1200米可秤高一線。

沈集成也有「旺旺神駒」及「維港智能」已試兩次閘，同屬上季耀眼新星，現時5歲更成熟，「維港智能」剛周一田草閘與文廐「金鑽貴人」鬥至叮噹馬頭且勝出，周日攻一班1200米特首盃，心存大欲。至於「旺旺神駒」則報名跑三班1200米，質高勇馬可發惡。

希斯於暑期也見踴躍派馬試閘，「實力哥」、「勇眼光」、「錢多多」及「常跑得」此4駒均贏過，特別留意今季來港發展的南非騎師董明朗，暑期夥拍希廐「錢多多」贏出田泥閘，稍後人馬一出即要盯緊！

葉楚航同樣有4駒贏大閘，包括「珍珠哥」、「嘉應勇士」、「一舖縱橫」及「奮鬥雄才」，後兩駒俱於周日上陣搶攻，另留意剛周一試田草閘跑第8名的「紅日」，試閘過終點追勢不俗，老馬開鑼日恃勇出擊要小心！