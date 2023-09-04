打風延期試閘 潘頓話金鑽貴人有影響！

特首盃（1200米第一班讓賽）將於週日（9月10日）舉行。今屆賽事的報名馬匹包括應屆香港最佳短途馬「金鑽貴人」，此駒今早在沙田舉行的試閘中走來清風送爽，而鞍上人潘頓則對馬兒的勝算持審慎樂觀態度。

今次試閘原定於上週五（9月1日）早上舉行，但因超強颱風蘇拉襲港而延至今早進行。「金鑽貴人」在一組1000米試閘中以第2名過終點，由田泰安策騎的「維港智能」則以58.08秒率先衝線。兩駒預料將在週日再決高下。

由文家良訓練的「金鑽貴人」上季10戰8勝，包括揚威3項一級賽，表現卓越。這匹短途佳駟在今早的試閘中締速58.12秒，過終點時僅與「維港智能」相距1馬頸位。廐侶「英雄豪傑」則落後「金鑽貴人」兩個馬位衝線。

6屆香港冠軍騎師潘頓滿意「金鑽貴人」的試閘表現，但他坦言惡劣天氣導致試閘延期對馬兒的備戰進度或會帶來影響。

潘頓說：「所有賽駒都受到影響，但這情況實在不理想。今次颱風嚴重影響馬匹的備戰工夫，也打亂了牠們的操練規律。『金鑽貴人』須於週一進行試閘，加上天氣炎熱，又要在6天後的星期日作季內首戰，屆時要負135磅上陣，較所有同場對手多負20磅，天氣還會同樣炎熱，這對馬兒來說有欠理想。」

「馬兒（『金鑽貴人』）極具鬥心，陣上每每拼盡全力，所以牠屆時會耗力多少，會否影響往後表現？」

潘頓認為「金鑽貴人」在小休後將續有進境。「金鑽貴人」上仗於6月4日競逐三級賽沙田銀瓶，在負135磅下擊敗「維港智能」及「蟲草成名」勇奪錦標。

潘頓表示：「馬兒試閘時感覺良好，今季看來更為成熟。牠一切應付裕如，而目前的備戰進度也見理想。」

「馬兒的試閘表現不俗，顯然需要這次試閘來開氣及提升狀態，但以現階段的進度來看，牠已經達到我們的要求。」