騎師福音？不小心策騎罰則參考過去200次出賽！

馬會今日舉行季前簡報會，當中賽事管制部公布兩項主要新猷，其中一項係騎師喺不小心策騎而被罰停賽上嘅罰則，今季會作大幅度變動。

今季起，騎師陣上犯規嘅類別將分為3個等級，當中包括對馬匹作出不必要緊逼、轉換跑線擠阻到1駒或多駒、不小心策騎以致騎師墮馬等，分為低、中、高級。馬會首席受薪董事方顯韜解釋，此舉可令公眾、騎師等都知道陣上失誤，透明度更高。

現時騎師犯下不小心策騎，單季紀錄會一直累積，若然喺季內被罰次數愈多，刑罰就會一直加重，但新季開始就唔會再用呢個罰則。馬會一直鼓勵騎師安全策騎，就騎師罰則方面，今季將會分為6個等級。由第1級至第6級起計算，第1級就係對上200次出賽未有犯下不小心策騎紀錄，第2級就係騎師對上200次出賽犯下1次不小心策騎，如此類推，去到第6級就係騎師對上200次出賽犯下5次或以上不小心策騎紀錄。

若然騎師屬第1級別(過去200次出賽未犯不小心策騎紀錄)，喺首次犯不小心策騎時，就可以有「折扣優惠」，當中可扣減1日停賽及2日罰款；而第2級別騎師可扣減1日停賽及1日罰款，第3級別騎師就可扣減1日罰款；第4級別騎師就冇「折扣優惠」。

如果騎師處於第5級別，即過去200次出賽當中已犯下4次不小心策騎，當第5次被罰時，就會加重罰則至多1日停賽及多半日罰款。舉例，第5級別騎師是次不小心策騎而被罰停賽2日加1日罰款，新例之下將變成罰停賽3日加1.5日罰款；至於第6級別騎師，就會加重罰則至3日停賽加2日罰款。