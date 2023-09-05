不小心策騎唔再單季累計 騎師變相罰少咗

香港賽馬向來競爭激烈，騎師陣上爭位有時難以避免阻人而犯下不小心策騎。今季賽事管制部就騎師犯下不小心策騎罰則作大幅修訂，由以往單季累積制計算改為以單一騎師對上200次出賽次數計算罰則。

若然係第1至第4級別騎師，就當然唔受影響，不過騎師處於第5級別或第6級別，即即過去200次出賽當中已犯下4次不小心策騎以及即過去200次出賽當中已犯下5次或以上不小心策騎時，喺判罰上就會加重罰則，雖然表面睇嚟話就話係加重罰則，但其實係隨時罰少咗，因為競賽董事小組係會就單一事件嘅嚴重程度來判罰。

如果騎師處於第5級別，即過去200次出賽當中已犯下4次不小心策騎，當第5次被罰時，將會就佢第5次不小心策騎嘅嚴重程度判罰，例如該仗不小心策騎只係輕微擠阻其他馬匹，程度就會被列為低級，若然該仗賽事本身只罰2日停賽加一日罰款，新例下會變成3日停賽加1.5日罰款。但若然沿用舊例，就可能罰至少3日或4日停賽再加一筆高昂罰款，所以話新例其實即係罰少咗！

據悉，部分騎師睇完之後暫時都未係好習慣新例，亦都未係太理解到發生緊咩事，相信競賽董事小組會再同佢哋多作解釋，經歷完過渡期之後，佢哋就會習慣啦！