【賺得多捐得更多】馬會破紀錄回饋社會359億元！

馬會今日（9月5日）舉行週年大會，會後公布截至2023年6月30日止的2022/23財政年度業績。

以下是馬會業績報告主要內容：

儘管本地賽馬投注額微跌1.3%，但有賴馬會透過匯合彩池，為世界級的香港賽馬拓展海外市場，以擴大顧客及收入基礎的策略取得成功，足以彌補這方面的跌幅。

2022/23馬季，投入香港賽事的匯合彩池投注總額上升3.0%至254億港元，佔整季本地賽馬投注總額19.6%，馬會來自本地賽事的收入亦按馬季上升1.5%。

馬會透過越洋轉播海外頂級賽事，創辦全球匯合彩池，香港現已發展成為國際頂尖賽事的全球博彩樞紐。2022/23馬季，馬會增加3個全球匯合彩池賽馬日，令越洋轉播及全球匯合彩池兩項業務的投注總額上升12.5%，佔賽馬投注總額8.4%。

故此，2022/23馬季的賽馬投注總額增加0.5%至1,411億港元；以財政年度計算，賽馬投注總額則為1,404億港元，與去年相比大致維持不變。以2022/23馬季計算，來自賽馬投注的收入上升1.8%至64億港元。

足球博彩業務於2022/23財政年度亦表現強勁，投注額上升9.1%至1,569億港元，但因馬會於未來5年需向庫房繳交累計合共120億港元的「額外足球博彩稅」，而當中6億港元需要在2022/23財政年度入賬，令馬會的稅務支出增加，馬會從足球博彩業務所得收入維持在98億港元，與去年大致相同。

隨著六合彩獎券恢復每週攪珠3次，2022/23財政年度的投注額增加29.2%至75億港元。

馬會於2022/23財政年度的總投注額為3,048億港元，令其得以回饋社會359億港元，兩者均創歷史新高，當中包括破紀錄合共 286億港元的博彩稅、利得稅和獎券基金撥款，以及創馬會歷來第2高的已審批慈善捐款73億港元。

對於馬會取得如此輝煌成就，馬會主席利子厚先生表示：「我衷心感謝賽馬業界同儕、馬會會員、香港特別行政區政府、各內地機關，以及馬會管理層成員和全體員工，並特別向廣大顧客表達謝意。透過大家的支持，香港賽馬繼續向全球彰顯香港的雄厚實力和非凡適應力。」

馬會行政總裁應家柏先生表示：「馬會以堅韌及靈活的方式應對疫情，表現出色。然而，疫後經濟環境無疑同樣艱難，預期將跌宕起伏一段時間。在這種情況下，馬會上年度能夠創下非凡業績，全因訂下發展世界級賽馬的策略，並透過匯合彩池及開創全球匯合彩池拓展海外市場，加上足球博彩業務的強勁表現，令馬會能創紀錄回饋社會359億港元。」

此外，香港特區政府於本年度引入「額外足球博彩稅」，馬會目前除了須繳納龐大的博彩稅外，還須於未來5年向政府繳交合共120億港元的「額外足球博彩稅」。儘管如此，馬會已作出承諾，在政府徵收「額外足球博彩稅」的5年期間，維持每年批出不少於45億港元的恆常慈善捐款。

因應政府的財政需要，馬會對於政府徵收「額外足球博彩稅」的理據表示理解。然而，馬會仍然非常關注博彩稅率日後會否永久調高，因現時已遠高於其他地區。目前，馬會繳納的足球博彩稅率為毛利潤的50%，而澳門僅為25%。賽馬博彩稅率最高更達75%，與日本的40%水平相比，幾乎是兩倍。英國、美國及澳洲的賽馬博彩稅率甚至更低。

在現今數碼時代，馬會正面對着來自無需繳稅的非法莊家，以及在低稅制下經營的海外體育博彩營運商的激烈競爭。非法及海外賭博營運商已從香港客戶賺取每年超過150億港元的利潤。如博彩稅率增加，馬會的收入及競爭力將會大跌，令馬會難以投資於未來發展，更甚的是無法維持現時貢獻社會的水平。事實上，馬會每季繳納的博彩稅，過去十年由172億港元，增至271億港元；已審批慈善捐款亦由19億5,000萬港元，增至73億港元，這個金額是前者的3倍多。

馬會在過去10年的慈善捐款大幅增加，使馬會旗下的慈善信託基金位列全球十大慈善捐助機構。為了帶來更大的社會效益，馬會慈善信託基金不時更新其策略，以緊貼社會需求，今年亦不例外。2022至2025三個年度重點推動的全新五大慈善策略範疇包括：「豐盛耆年及長者服務」、「兒童及青年發展」、「健康社區」、「人才及業界發展」，以及「體育及文化」。慈善信託基金亦將會把「可持續發展」納入為新的慈善策略範疇，以應對這項全球性挑戰對社會所構成的重大影響。

馬會慈善信託基金一直與政府、非政府組織，以及其他受惠機構夥伴攜手合作，支援種種社會需要。此外，馬會在業務取得成果時所產生的額外資源，亦讓馬會可聚焦於為社會帶來正面影響及成效卓越的項目，並透過基金主導項目，以先導嶄新的服務模式，為社會服務界別引進創新思維，當中多個項目已取得豐碩成果。例如，旨在提升高小學生數碼創意的「賽馬會運算思維教育」計劃，其教材及教學方法已獲教育局採納。今年推出的全新基金主導項目「賽馬會眾心行善」計劃，推動全城參與義工服務。馬會亦已審批了9個全新的基金主導項目，包括推行一項有關發展基層醫療社區藥房服務的計劃。

慈善信託基金重大策略性項目之一，就是把中區警署建築群保育及活化成「大館－古蹟及藝術館」，以紀念香港特區成立十周年。大館今年慶祝開幕五周年，不但成為香港核心地段的獨特公共空間，以及古蹟保育的全球典範，開幕至今已吸引超過1,300萬人次的本地及海外遊客到訪，欣賞大館的歷史建築，以及享受全年舉辦的展覽、節慶活動和各式精彩表演。

此外，馬會慈善信託基金將於9月11及12日，假西九文化區舉辦第三屆香港國際慈善論壇。論壇以「攜手公益 普惠社群」為主題，將匯聚來自世界各地近70位知名講者和1,600位與會代表，並確立香港於慈善方面的全球思維領導者地位。

馬會已成功發展從化馬場成為世界級設施。馬場座落於廣州從化區，為內地首個國際認可的無規定馬屬動物疫病區。馬場擁有多項頂尖設施，包括：馬房、跑道、國際標準的獸醫及復康中心，以及為馬匹業界提供職業培訓。在此成功基礎上，馬會將繼續大力支持內地馬產業及馬匹運動，為國家相關發展作出貢獻。

根據馬會的「賽馬發展願景2030」，馬會將藉著位於香港的兩個馬場，以及廣州的從化馬場，實踐在大灣區發展世界級賽馬的目標。這願景建基於兩項國家政策，包括粵港澳大灣區的持續發展，以及《全國馬產業發展規劃（2020-2025）》。

2021年，馬會與廣州市政府簽署框架合作協議，共同建設穗港賽馬產業經濟圈。協議的重點內容，包括馬會自2026年起將在從化馬場舉辦賽馬賽事，有關籌備工作已進行得如火如荼，當中包括擴建馬房設施，以及興建一個地標性觀眾看台。

同時，馬會全力支持內地其他地區的馬匹運動發展，包括多年來與國家體育總局、國家農業農村部、中國馬術協會以及中國馬業協會合作。其中，馬會今年與中國馬術協會以及中國馬業協會簽署協議推進相關合作關係。

繼全力支持2008北京奧運會和2010廣州亞運會馬術項目後，馬會今年再為杭州第19屆亞運會馬術項目提供世界級的專業知識和技術支援。中國香港馬術隊亦派隊出戰杭州亞運，所有參賽成員均受惠於馬會支持的香港馬術精英計劃。馬會亦將與杭州市政府攜手合作，以延續馬會對杭州亞運馬術項目的支援。