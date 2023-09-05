【特事特辦】浪漫勇士「夜晚」草地拍跳！

上周六因颱風「蘇拉」襲港，嘉年華被迫取消，季前草地閘日子也改完再改，最終響昨日(周一)已順利舉行，本來已報名試草閘嘅「浪漫勇士」，由於遠征澳洲前，須按規定隔離兩星期，為了趕及16日檢疫完畢，最終唔可以參加昨日草閘，影響都真係好大。

香港馬迷都知道「浪漫勇士」有幾厲害，究竟佢最後能否為港馬爭光，一切都係未知數，但唯一肯定係，唔跑嘅話，就一定唔得。

對於勇於挑戰嘅馬主、沈集成團隊同呢匹佳駟，馬會最終作出了一個特事特辦好安排，就係響今晚8時左右，安排了跑道員工加班，開夜燈畀「浪漫勇士」補番課草地拍跳，雖然唔係試閘，但畀隻勁馬走一走，又畀團隊睇吓走勢，都係一件好事，抵讚！

當然，都有繼續嚴守澳洲檢疫條例，保持隔離！所以，只有指定人士可以在場，謝絕傳媒到場採訪。也所以，就算我哋攝記好緊張呢匹明星馬，拎住部相機想撲入場，都係唔畀入嘅，但馬會好識做，發放咗幾張相畀傳媒，大家睇吓「浪漫勇士」弗唔弗啦！

呢課草地工夫，沈集成安排了「浪漫勇士」與廐侶「浪漫風采」進行拍跳，睇相就覺得「浪漫勇士」好精神，相信狀態對辦！至於「浪漫風采」，因為係會陪「浪漫勇士」去澳洲，所以一齊跳完再一齊隔離，好兄弟！

講番「浪漫勇士」，於春季嘉年華嘅首個目標，就係跑10月7日費明頓馬場舉行嘅東寶錦標，只要順順利利嘅話，就會係10月28日在滿利谷馬場舉行嘅G1覺士盾。