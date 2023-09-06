單對單賽事爆大冷 馬昆輸1.04倍大熱平紀錄！

尋日馬昆輸1.04倍大熱門片段：

成日都話馬少場合易爆冷，咁周日開鑼戰嘅第4場一班1200米特首盃，得6駒參戰，卻有短途王「金鑽貴人」同埋新星「維港智能」喺度，應該都係開熱門啩。不過，尋晚喺英國里邦馬場，就話畀大家知，就算只係一場只得兩駒參戰嘅賽事，一樣可以爆到你唔信。

話說尋晚里邦馬場頭場上演五班1600米草地賽事，只得兩駒上陣，馬昆嘅坐騎Doom對上3場2亞1季，對手Karmology就初出，前駒順理成章成為大熱門，仲要熱到得25賠1，即係約1.04倍，而Karmology就有10倍，原本以為Doom輕鬆補中，點知去到最後200米開始力弱，畀對手過咗又跑第2名，證明唔識贏就係唔識贏，冇得唔服。

另外，Doom今次落敗亦平咗紀錄，成為英國賽馬史上賠率最熱嘅落敗馬之一，事關對上一匹熱到25賠1嘅馬，就係1948年嘅Royal Forest，後駒當時都係跑第2名。不過，咪以為1.04倍大熱門輸係好誇張，原來香港舊年都有匹比Doom更熱嘅熱門輸過，就係3屆馬王「金鎗六十」，佢喺22年1月23號出戰董事盃，只得1倍，而英國網站資料話「金鎗六十」當時賠率係100賠1，即係1.01倍，結果輸畀「夏威夷」得第2名。