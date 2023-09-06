【馬場第一攝】文廐戰駒當仁不讓 過4關點睇！

開鑼賽文家良馬房一早擺下強陣，又點止「金鑽貴人」咁單調，今晨排位日，精彩鏡頭多不勝數，尤其是文廐戰駒更是主角，第5場五班1200米「魅力仔」布文，第7場三班1400米「綫路神驊」艾道拿及第8場四班1400米「進優自在」巴度，全部交由騎師操刀快跳兩段，試馬後幾位大師傅逐個向練者詳細匯報，動態吸引，搏殺意欲強勁。

第5場「魅力仔」上季受傷患困擾拚得少，跑過4次但表現唔差，布文騎兩仗得1殿1季，今勻佢一早卜定策騎權之前仲試課大閘仄準，可謂誠意十足，低班馬都如此上心，唔搏就假。

第7場「綫路神驊」賽績更優秀，艾道拿騎兩仗得兩季，難得有呢匹實力坐騎在手，排黃金1檔啱晒發揮，騎者必定好好把握黃金機會。

第8場「進優自在」曾在巴度胯下跑同程爆出32倍W拿，梗係想好夢重溫喇，不過相信今鋪唔會有咁好分頭，7歲馬狀態一操即起，本身性能可留可放跑法全面，巴度朝早試跳完即時好緊張去烽火台搵文哥傾密偈，滿有信心模樣，鏡頭矚目。

早餐料:

第5場:11「魅力仔」

第7場:7「綫路神驊」

第8場:11「進優自在」

阿藍