日前報導過馬昆同杜苑欣將會喺澳洲春季嘉年華期間前往當地客串，馬昆年初曾經喺澳洲發生「落樓」意外而需養傷一段時間，但無阻騎者前往澳洲短期客串嘅諗法，佢亦都感到雀躍，兩夫婦期望可在墨爾本盃上陣。

馬昆透露希望可策騎哥頓錦標盟主「炎漠大俠」(Desert Hero)上陣，但此駒現時只3歲，屆時有機會喺墨爾本盃負輕磅出爭，馬昆就未必騎到，且看稍後「炎漠大俠」喺9月16日嘅聖烈治錦標如何才知。

另外杜苑欣現時喺墨爾本盃未有坐騎，佢近日向澳洲傳媒表示希望可以夥拍「心思谷」(Soulcombe)出戰墨爾本盃。「心思谷」於剛周六喺考菲爾德馬場出戰一場1700米表列賽，結果喺薛恩胯下取勝，現時更報名跑墨爾本盃。杜苑欣坦言已聯絡「心思谷」練馬師華禮納，希望可得到此駒帥權。

其實「心思谷」於去年曾由英國練馬師郗國思訓練而杜苑欣曾於去年策騎此駒出戰伊波賽期嘅1場3歲讓賽，結果奏凱而回，剛周六「心思谷」澳洲再贏，杜苑欣深信此駒質素高，同時認為自己熟悉「心思谷」馬性，所以大膽提出寄望策騎此駒出戰墨爾本盃。