【分秒在握】萬事俱備綻放光芒

今季開鑼戰的亮點，自然係短途王「金鑽貴人」的登場，上季有能力挑戰馬王寶座但最終失敗，但過程已令人心服。而開鑼日另一焦點，怕且會是兩匹港馬「韋小寶」及「好好心得」挑戰韓國。伍鵬志雖然開鑼日或身在韓國，但派出戰馬陣容不弱，其中「綠族光芒」就已準備就緒。

其實翻看上季成績，伍鵬志絕對係急攻分子，上季開鑼日8駒出戰，雖然未有頭馬進帳，但就有3駒殺入三甲，其中「紅衣震撼」跑第2僅負短頭位，相信大家仍歷歷在目。今季伍鵬志已進身大倉之列，開鑼日既有派馬遠征，當然希望在港亦取得佳績，在港、韓兩邊齊攞威。

而今次列陣第四班1200米的「綠族光芒」，上季初出配蔡明紹5.1倍跑第4名，翌仗已立即換上潘頓，結果以3.1倍順利補中，值得留意的，係馬匹贏馬姿態相當輕鬆，看來仍有頗大上升空間。潘頓贏過此駒，當然知道是龍是蟲，而早在8月22日，騎者已替此駒親試大閘；到了剛周一嘉年華大閘，潘頓繼續摸到實，而且守好位之下，末段更力壓「心想事成」勝出，以季初階段而言，馬匹走勢已是相當好。

要留意的，係「綠族光芒」上季贏馬係一放到底，而早前嘉年華試閘亦係刻意搶頭，環顧今次同場對手，具前速的馬匹不多，跑法主動的「綠族光芒」，配上控制步速一流的潘頓，相信大有機會佔盡形勢之利，雖為熱門，但就屬四平八穩的一駒。

■長風