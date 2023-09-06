【賽馬以外】佢要一季贏10場！？

又一季喇，好開心又可以同大家喺呢度吹吓水。始終放低馬事一段時間，今日都重溫睇番之前啲稿，唯一肯定係今季尾應該唔會再寫何良，因為收咗3封警告信嘅良哥已經退休。當然，筆者亦冇諗過苗禮德喺上季煞科無幾耐就決定唔玩，即使筆者覺得以苗禮德嘅性格，絕對唔會畀自己三振出局，但咁快就閃人，又真係估佢唔到。

不過，開季最令筆者估唔到嘅嘢，一定係三冠短途王「金鑽貴人」竟然會衞冕一班1200米特首盃。雖然間唔中都有120分或以上嘅馬出戰呢場開鑼日重頭戲，上季「顯心星」正正係120分參戰，而筆者搵番由2000年至今嘅特首盃，只得18匹120分或以上嘅馬跑過，評分最高就係2002年以127分參戰嘅「魅力之城」，「原居民」則試過評124分縮程出擊，2015年就有「天久」以123分上陣，可惜上述呢幾匹高分馬跑特首盃全部輸晒。或者咁講，對上22年只係得一匹120分或以上嘅馬贏過特首盃，就係2018年嘅「勝得威」。所以，就算「金鑽貴人」評131分，兼且係應屆最佳短途馬，始終要讓同場對手廿磅，唔係一啲疑點都無嘅。

當然從部署睇，由當初潘頓希望「金鑽貴人」喺下個月去澳洲出戰珠穆朗瑪峰錦標，到筆者以為呢匹短途好手會出戰10月初嘅日本短途馬錦標，依家變成跑普通一班賽，真係有啲反高潮，甚至潘頓都以為既然唔遠征，「金鑽貴人」應該都留力年尾嘅香港短途錦標，點估到開鑼日就上陣啦。

對於「金鑽貴人」今次部署，或者唔少人都唔理解，但筆者又掉轉諗一諗，既然呢匹短途王上季8捷都做唔到馬王，輸畀「金鎗六十」，今季不如試吓再跑番上季嗰10場，然後全部贏晒，睇吓仲會唔會唔頒馬王寶座畀佢嘛。以「金鑽貴人」今季只係5歲，體力應該無大問題，要贏番上季失落嘅G2精英碗同埋香港短途錦標，難高未必太高，睇吓「金鑽貴人」今季嘅10W之旅，係咪可以喺禮拜日打響頭炮啦。

■山無陵