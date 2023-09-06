伍鵬志爆響口：韋小寶好好心得有作戰狀態！

「韋小寶」及「好好心得」周日亮相韓國首爾馬場，分途出爭三級賽韓國短途錦標、三級賽韓國盃，伍鵬志有信心兩駒能爭取佳績。

「韋小寶」及「好好心得」原定於上周六試閘，但因颱風而告吹，其後即使臨時安排提早一天試閘，最終也因颱風關係而取消。伍鵬志說：「兩駒在韓國出賽前，如果可以進行兩課試閘固然較好，但我們別無選擇，不過我們滿意馬兒的狀態，牠們仍顯得很有鬥心，而且狀態已達作戰水平。」

「韋小寶」與「好好心得」均力爭成為繼「積多福」勝出2016年韓國短途錦標後，第二匹揚威韓國的香港代表。伍鵬志說：「牠們已準備好出擊，並預計會在本周稍後進行最後一次賽前快操，這要視乎實際情況而定。希望牠們均可排中間檔位出閘，於起步後佔取好位。」

澳洲騎師連達文將為兩匹港隊佳駟主轡，伍鵬志說：「連達文熟悉日本泥地賽事，實戰經驗豐富，這兩項賽事對他應不成問題。馬兒獲好騎師襄助，希望能夠贏得獎金。」

提到兩駒上月試閘時佩戴半掩防沙眼罩，伍鵬志表示：「『好好心得』上次試閘演出不俗，我們為牠加配半掩防沙眼罩，因為馬匹在韓國的賽道競跑時會踢起泥頭。『好好心得』要到10月底才有適合本地賽事，因此我們為牠報爭韓國盃，此賽來得正是時候，對馬主來說也是很好的體驗。而『韋小寶』以往經常在二級賽及三級賽中跑得接近，而今仗是沙地三級賽，牠泥地戰績甚佳，而且有足夠新鮮感，希望能取得佳績。」