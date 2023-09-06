翻開排位表 就知田泰安今期要做王者！

今個馬季開鑼日同以前一樣，都是提早在周三排位，即使今次首戰出馬數目不算多，但田泰安依然成為搶手貨。這位輕磅騎師相當受歡迎，成為揭幕戰唯一騎足10場之好手，當中都有不少機會馬，好似第8場「順勢贏」降班佔優勢，有望為騎者帶來頭馬。

毛里裘斯籍騎師田泰安上季成績倒退，埋單只有56場頭馬，排名第4，由三哥變四哥，經歷完一個成績不如意的馬季，今季必重新振作，力求反彈。

畢竟是一位有實力的輕磅騎師，因此田泰安在開鑼日報名馬不多情況下獲得不少實力馬，是全日唯一可騎足10場的騎師，獲得連潘頓及布文都沒有的「待遇」，可見深受練馬師們的喜愛。看看田泰安的坐騎，角逐特首盃的「維港智能」只負115磅，「金鑽貴人」要讓牠20磅，亦不無機會。

三降四班有優勢

列陣第8場的「順勢贏」，上季尾加盟蘇偉賢馬房後，跑過一場田草1400米抽14檔，在田泰安胯下後上如飛追至第6名，今次抽5檔形勢有利，更重要由三班落到四班，應該有着數。另外，第9場「實力哥」及第10場「知道再勝」上季最後一仗同樣跑獲亞軍，近績皆不俗，也是騎者重要數胡籌碼。

另外，冠軍騎師潘頓僅尾場無馬跑，而希威森一樣有9匹坐騎， 單單韋達便提供4駒，分別為「揚威四方」、「威馬先生」、「祥勝霸駒」及「九五赤兔」，而黎廐最近試閘有走勢的「快如龍」亦由他接手，且看這位年輕好手能否攞到好成績？