【分秒在握】伍鵬志闖出一片天

有些馬匹，來港後表現不似預期，無論是轉路程還是轉配搭，總是未如一意，此類分子在轉倉後，不時可以取得突破，因此上季尾轉投伍廐兩戰未勝的「一代天嬌」，今季在開鑼戰已開上戰陣，無非都係想早日贏馬作交代，戰意十足值一博。

今次第7場三班1400米，估計最引人注目的，必然係「能文能武」，除了上季尾3連捷勢如破竹外，何澤堯因傷未能上陣，練者亦早早找來潘頓助拳試閘，結果8月尾試泥地大閘贏來清脆，當然會有不少支持。不過話說回頭，上季尾連贏3仗共加了19分，加上此駒又係初次挑戰三班，若然太熱的話，其實捧W確有戒心。

同場最有能力挑戰的，怕且會是掛頭牌的「一代天嬌」。此匹馬女上季來港後初出1400米，一出狂追第4，只以個半馬位負於「新力高升」及「遨遊氣泡」等強手，之後以為會扶搖直上，誰不知表現卻不似預期，雖然4歲系列賽全部有參與，但卻毫無威脅，結果到了季尾就轉投伍鵬志旗下，先在1400米追得第8名，繼而在1600米殺入季軍，雖然未勝，但走勢明顯有起色。

來到今季，由76分起步的「一代天嬌」，當然係以三班賽為目標，早前試過一課草地彈閘試前速，之後再試一課泥地大閘試後勁，伍鵬志能夠進身大倉行列，其中一個主因正是訓練來投馬出色，這匹馬女轉倉未贏而工夫做足，當然係有心贏之而後快。

■長風