韓國兩場G3抽籤啦！兩駒都抽到雙位數檔位

兩場韓國三級賽，路程為1800米嘅韓國盃以及路程為1200米嘅韓國短途錦標，喺今日(9月7日)已完成排位抽籤儀式。當中角逐韓國盃嘅「好好心得」抽得13檔起步，至於參與韓國短途錦標嘅「韋小寶」就抽11檔起步。

排位抽籤儀式先由抽韓國短途錦標嘅檔位開始，兩位主持拆開印有參賽馬匹名稱嘅福袋，決定抽籤先後次序，「韋小寶」喺靚女主持Jo Kim下抽到第2位抽籤。「韋小寶」嘅抽檔，就由練馬師伍鵬志(Pierre)代表上台，揭開結果前，女主持曾問到Pierre想抽咩檔位，練者亦寄望可抽到中檔起步，不過揭開後，「韋小寶」抽11檔起步呀！Pierre臉上都展現一點無奈，之後佢就話會再同騎師商討戰略，睇吓可以點應對外檔咁話。

至於「好好心得」喺男主持手上，抽得第14位抽籤，亦即係尾2，而輪到「好好心得」馬主代表上台前，所有較內嘅檔位已經畀前面嘅人抽晒，得番13同14檔，當主持問到馬主代表點睇，佢就表示都冇咩所謂，因為就好似墨爾本盃又或者澳洲打吡咁，抽大外檔都可以贏到，最後「好好心得」就抽到排13檔起步。