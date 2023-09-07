【遠征首爾】伍鵬志透露兩匹港隊戰駒狀態好

伍鵬志馬房麾下「韋小寶」以及「好好心得」獲提名參與兩場G3，分別係韓國短途錦標以及韓國盃，兩駒現已抵達韓國首爾馬場且進行操練，伍鵬志(Pierre)亦越洋接受《東網》馬經記者訪問，提到兩駒喺韓國嘅最新情況。

Pierre表示，「韋小寶」喺今年3月吸收咗杜拜遠征嘅經驗，今次再遠征韓國，佢情況理想，非常適應當地環境；而「好好心得」就有少少緊張，不過呢一至兩日有「韋小寶」陪伴下，佢亦都慢慢習慣當地，提升狀態。

是次都係Pierre首次派馬遠征韓國，吸收過喺杜拜嘅經驗，練者認為以香港、韓國、杜拜3地嚟講，杜拜美丹馬場泥地最深，韓國同香港就相似，呢幾日韓國天氣晴朗亦冇落雨，暫時觀察所得，當地好天嘅話場地都似香港嘅好地，就冇想像中咁深。

剛剛已完成排位抽籤儀式，「韋小寶」將排11檔起步，Pierre表示「韋小寶」現時有新鮮感，屆時將一如以往進取少少，寄望可守到好位，主動喺前列位置競跑，至於「好好心得」抽13檔就比較難應付，呢個檔位亦都好睇騎師屆時臨場應變，因為「好好心得」頭段需要留住，會再同連達文商討一下跑法，希望到時都搵到遮擋跑。