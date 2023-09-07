下周三終於出馬 廖康銘：嚟緊賽日我會採精兵制！

2023/2024年度馬季將於本週日開鑼，全季合共編排88次賽事。今季新加入香港練馬師行列的廖康銘已準備就緒迎接在港從練的挑戰，並預料將於下週三（9月13日）的跑馬地賽事首次在港派馬出賽，冀能取得好的開始，並在競爭激烈的香港馬壇締創佳績。

廖康銘在澳洲悉尼設廄後迅速冒起，從練大約7年累積接近400場頭馬。馬會早於上季已公佈廖康銘將於本年度馬季在港設廄。

廖康銘說：「我很期待。過去3個月我沒有參與賽事，所以現在急不及待盡快投入，派馬參賽。我很滿意現時旗下馬匹的狀況。每位練馬師的練馬手法各有不同，但馬兒似乎對我的餵飼及訓練方法頗為受落。」

這位從練以來4勝一級賽的練馬師已為麾下的「心想事成」報跑下週三在跑馬地舉行的一項1200米第三班賽事。「心想事成」上季在跑馬地3勝頭馬，當時由現已離港的高伯新訓練。

「牠們看來狀態良佳，而且試閘表現出色。」廖康銘說。

廖康銘整個暑假都留守沙田，做好準備以迎接新的一季。他的馬房現時共有35匹馬，包括評分102分的「飛輪閃耀」、「暖在你心」、「精選威」及「妙算歡騰」，另有數匹近期抵港的新血。

廖康銘表示：「這個夏天可能只有我留在這裏，其他人都在放假，我也期待下年暑假可以休息一下。這段時間我忙於籌備馬房，規劃工作流程和了解旗下馬匹，看來一切都頗為順利。」

廖康銘對他的團隊讚譽有加，感謝他們付出的努力，並期望自己今季能逐步做出成績，在練馬師榜排名穩步上揚。

廖康銘說：「副練黃裕亨幫了我很多，而目前參加過試閘的馬匹都表現很好。我們本月會安排一些馬匹出賽，雖然開鑼日沒有出馬，但由9月13日跑馬地賽事起，每個賽日都會派遣一至兩駒上陣。」

「我麾下有不少易廄馬和一些新到港馬，還有部分賽駒將會運來香港，因此上半季或頭3個月我會先安排易廄的馬匹出賽，同時讓另外一些馬匹先熟習環境，而那些新到港馬則到年底開始上陣。」廖康銘續說。

現年55歲的廖康銘在澳洲從練時刻意將馬房維持在較小規模，並以練馬技巧了得及事事親力親為見稱。他相信這些特點令他適合在港從練。

廖康銘說：「我從練至今都能在沒有擴大馬房規模下盡量爭取佳績。我不想效法悉尼和墨爾本的大馬房，在多個地方設立訓練基地，他們有些會設立4、5個基地。我希望每天都能夠看見自己的馬匹，而這裏的制度很好，馬房的賽駒數目我早已習慣。我十分期待開展在港的練馬事業。」

廖康銘在從練前曾擔任騎師。他效力活侯夫人馬房時也曾策騎名駒「比亞路」及「繁花似錦」操練備戰，協助牠們取得彪炳戰績。