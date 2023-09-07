【蹄聲妙影】練馬師退休生活夠寫意

新季第一篇，先預祝馬迷及讀者們旗開得勝，買極都有。不經不覺，現役練馬師經歷完大換血，近幾年先後失去大摩、蘇保羅、霍利時、高伯新、苗禮德同何良，後者新鮮滾熱辣，受制五班頭馬最多計2W，因而累積3季頭馬唔夠數而未能續牌，需知呢項練馬師續牌條件係由2021至2022年馬季開始修訂，何良兩嘢都命中，難怪惹來坊間不少揣測，形容修訂條例尤如葉問大戰西洋拳王龍捲風，前者被針對唔可以用腳一樣，不過不讚揚何良份專業，仍努力奮戰至最後，東星影咗佢咁多年，唔係白影。

新一個馬季開咗鑼，練馬師續牌條件冇改，不過點都好，馬都要繼續練，頭馬相亦都係咁影，當然馬迷最想知嘅賽果一樣會有。早前，有位叫大大力嘅馬迷用WhatsApp祝福東星新一季工作順利，跟手傳咗一張濛濛哋嘅相過嚟，話早排喺大埔踩單車時影嘅，佢話相中人係前練馬師吳大夫。

話說「蘇拉」對上一個颱風，掛緊三號波嘅晏晝，踢住拖嘅吳大夫赤膊上身，着住條鬆身及膝格仔褲沿住林村河，步往廣福村方向，大大力話遠睇以為佢係漁民，直至擦肩而過先確認係吳大夫本人，睇嚟佢退休生活過得幾寫意，得以全面遠離塵囂，而且仲健步如飛，難怪張相咁濛，鏡頭追唔切吧！

初步提供:

第1場2「飛來勁」

第7場4「勝益善」

■東星