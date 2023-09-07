開鑼旺人有邊幾位？佢哋跟得過！

馬迷引頸以待，馬季嚟緊周日開鑼喇！今季開鑼日加入兩位新公司騎師董明朗及艾兆禮，董明朗貴為應屆出爐南非冠軍騎師，騎功值得期待，至於闊別香港9年的艾兆禮，早前大家於轉播賽都見過此子屢贏大賽，狀態甚弗，兩位開鑼日各有3匹坐騎，董明朗以第5場柏廐「九秒九」最具威脅，至於艾兆禮亦有第9場東廐「同樣美麗」值得留意。

講到近季開鑼日旺門騎師，潘頓同田泰安成績可以講係最亮麗，潘頓近5季次次首回合都有頭馬露面，第4場特首盃再為3冠短途王「金鑽貴人」效勞，馬有卡士狀態亦勇，爭跨季7連勝阻力不大。至於何澤堯缺陣下，潘頓接手第7場呂廐3連捷的「能文能武」，此駒今次升上三班負磅不重，絕對是騎者變倍要角。

上季開鑼日起孖的田泰安，是今次周日唯一騎足10場之騎師。安仔將夥拍「維港智能」再度硬撼「金鑽貴人」，另外手執的「金鼓齊昇」及「知道再勝」亦屬機會分子，各位要加緊留意。

練馬師方面，希斯連續3季首回合均見搶灘得手，今次所派「實力哥」及「艾莉奧」俱於上季尾上名，小休再來必進取。尚有開鑼日大旺人沈集成，暑期戰馬備戰積極，周日的「旺旺神駒」、「萬市之光」等由潘頓執韁，馬勇人強要高度重視。