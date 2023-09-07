開鑼巨賞三T 捧潘頓穩如鐵塔？

新季沙田及谷草開鑼各有$2,800萬巨賞，馬迷有機會贏取合共$5,600萬！周日沙田開鑼，三T有$1,100萬多寶，至於第五口孖T及六寶獎則各注入$100萬多寶，預計$10元一注獨中，三T彩金可高達$1,800萬，第五口孖T彩金$600萬及六寶獎彩金$400萬。潘頓首日坐騎質態兼備，連場可坐位望贏，一於追住佢買！

三T頭關第4場一班1200米特首盃，潘頓手執上季最佳短途馬「金鑽貴人」，就算負135磅又如何？上季尾捧走沙田銀瓶也是負頂磅，暑期工夫操足，最近沙田草閘1000米雖然敗於「維港智能」跑第2名，但過終點後走勢強勁，勇態不用懷疑，喜歡刀仔鋸大樹的馬迷，未必會買大熱門獨贏，但用「金鑽貴人」做三T馬膽好穩。「維港智能」既然有能力在試閘頂住「金鑽貴人」，當然也要吼實。

三T次關及三T尾關，潘頓俱與沈集成攜手合作，先睇第5場五班1200米，「騰飛塔」上季5月轉沈廐初出即於四班谷草1200米追近，再出落班轉跑田草1400米及找來潘頓執韁，決心甚大，但除眼罩下表現普通，以為潘頓會放手？騎者卻對馬匹信心十足，之後一戰人馬縮落田草1200米，也是此駒唯一贏馬路程，結果勁勢追獲亞軍，演出回勇。今跨季再攻強項路程，比上仗少負兩磅有着數，潘頓連續第3次策騎有晒誠意，力足補中。

第6場四班1000米，沈廐「知道長勝」初次上陣，此匹新馬上季5月至今試過4次大閘，全部由潘頓包辦且跑獲1亞2季，冠軍騎師識貨，明顯睇好此駒前景。今次對手只有9匹，信賴此位冠軍騎師眼光兼發揮，乃尾關穩陣馬膽。

六寶獎尾關捧九五赤兔

韋達開鑼日即派7駒上陣，當中4駒配愛將希威森，擺明想首日即攜手建功。如果見頭兩場的「揚威四方」及「威馬先生」跑得好，到尾兩場第五口孖T及六寶獎尾兩關，更加要吼實「祥勝霸駒」及「九五赤兔」，尤其是列陣第10場的「九五赤兔」，上季尾升上一班跑1600米，僅負於「安遇」、「綫路之星」及「自勝者強」跑獲殿軍，賽績水準甚高，今回「九五赤兔」重返二班並縮程跑1400米，排5檔應可率先放出，形勢易發揮。

第9場「祥勝霸駒」上季尾配希威森兩戰獲亞未竟全功，今次人馬於開鑼再攻，必求補中。睇番此駒8月尾至今已有3課拍跳，且全部由希威森親試，有權與沈廐超級馬「旺旺神駒」鬥撼。

至於開鑼「練馬師王」誰屬？睇陣容應是韋達與沈集成之爭，「騎師王」以潘頓最惡，但森仔也有不少好馬，且看能否威脅？