【分秒在握】勝在有顆爭勝心

當你下注獨贏時，遇着「旺旺神駒」這類對手，情況將會相當難搞。論實力，此駒當然夠惡，但馬匹上季不止一次出閘有嚴重問題，在短途1200米一旦輸了先機，要反勝當真不易；因此論四平八穩，或許「龍之心」會是值得一捧的對象。

「旺旺神駒」上季3度奏凱，姿態及締速均相當出色，但當中又試過兩次出閘包尾，今次既負135頂磅，兼且又排在10駒場合的9檔，季內初出要克服重磅及外檔的阻力，亦非輕易做到。

其實細心察看第9場三班1200米的形勢，發現這場參戰馬無甚放頭之輩，或許會搶的不外乎「步履如風」，但此駒獨自領放的話，相信步速快極亦有限，如是者上季兩度取勝田草1200米，走位為4 3 1及3 3 1的「龍之心」，其實頗具偷襲的本錢。

「龍之心」上季首次配蔡明紹上陣，在田草1200米排着個12檔，但跟前之下爆出16倍W輕描淡寫，可見人馬相當合拍。之後輾轉到季尾，「龍之心」初次升上三班作賽，重配蔡明紹之下，埋門竟然大幅落飛至2.2倍，可見有人對此駒信心十足，結果馬匹排1檔守好位，又一次以清脆利落姿態取勝。今次馬匹季內初出，早前由於蔡明紹要做小手術，因此試閘由希威森代勞，結果馬匹直路湧上走勢甚佳，周日上陣仍配蔡明紹，人馬合拍下，值得一敲。

■長風