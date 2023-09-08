冠軍人馬壓陣不欺場 覬覦韓國兩場G3錦標

星期日將會轉播兩場韓國G3錦標，若論海外賽駒嘅實力，今年日本就擺明係王子復仇記，尤其係上屆韓國短途錦標，幸英明騎嘅「衝勁魅力」，放至臨門兩步畀今屆力爭衛冕嘅「超乎尋常」趕過，以半身位飲恨，今次東瀛兵團2件精銳，分別有冠軍級騎練壓陣，真係唔講得笑。

冠軍騎師川田將雅，就會夥拍「燦然一新」出戰韓國短途錦標，雖然話係後備補上，但上年响杜拜金沙軒短途鍽標，由武豐後上跑第5，返港後就由川田將雅接手，2戰1冠1亞，最近一仗就係8月响盛岡嘅地方三級賽贏馬，肯定以最佳狀態迎戰。

同場就有冠軍練馬師矢作芳仁派出嘅「猛獅闊步」，由佢愛將坂井瑠星，以呢匹馬今年今年2月於沙特勝出1351草地短途賽，跟住轉至杜拜跑高多芬一哩賽得第4嘅級數，再加埋兩隻都有理想檔位，今年東瀛兵團响呢場賽事，食胡機會都好大。

至於韓國盃，「冠威」雖然再唔係連達文跑，不過由如日中天嘅川田將雅接手，亦唔使懷疑佢嘅實力，以馬匹本身南征北戰嘅優異戰績，級數肯定佢秤先，雖然話自從前年贏完阿聯酋打吡之後，就未再贏過，期間一再出戰海外高水準G1，分別於沙特盃同杜拜世界盃跑第5，6月底本土响大井地方一級賽帝王賞，3駒同到下僅敗得亞，擺明都係有備而來。

再加埋另一匹由坂井瑠星出戰，响5月勝出泥地三級賽平安錦標嘅「緋紅玫瑰」，雖然同「冠威」排檔就唔算太理想，但以各駒嘅級數，今屆呢兩場韓國G3，對於東瀛兵團嚟講，可以講係志在必得。