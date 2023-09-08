何澤堯養傷 益咗黃智弘？

今夏於日本客串墮馬受傷的何澤堯，礙於脊椎傷患復原略受延誤，最終被迫放棄開季首兩次賽事，養精蓄銳留待第2次日賽（9月17日）才復出。一直與何澤堯合作緊密之呂、柏兩廐，周日派遣了「能文能武」與「話你知」俱是騎者新勝坐騎，無奈要拱手讓人，分別改配潘頓與黃智弘，肩負跨季連勝任務。

為配合本月17日夥拍不敗新星「實現夢想」出戰二班田草1000米，何澤堯不想因為心急復出有所閃失，寧願放棄周日開鑼戰，然而這並非代表其他嫡系坐騎爭勝機會一般，當中第7場「能文能武」更找來潘頓接手，力爭跨季4連勝，誠意十足。

呂健威旗下「能文能武」去季尾大爆發，於1400米一口氣連勝3仗，但由最初快放掄元，變為接住兩仗後追贏馬，呂健威表示這匹大步馬落腳開始轉慢，估計新一季或會嘗試增程，惟首戰升班初體驗，因此專注贏馬途程1400米再戰，練者不諱言，潘頓絕對是接棒首選對象。

駿行星進步可出頭

柏廐方面，方嘉柏在部署上原本極具心思，兩匹擬由何澤堯出戰之實力馬都要另覓人選，第6場「話你知」雖然去季新勝1400米，卻騰出名額予未出頭廐侶「駿行星」，改攻1000米直路賽，如今兩駒由黃智弘與艾道拿接手。對於「話你知」縮程出戰，方嘉柏指出馬匹身形高大步姿並非太利落，跑直路賽免受太多擠碰，用徒弟減10磅出擊，他認為或許會是個不錯的嘗試。至於對上3仗於1400米取得2亞1季的「駿行星」，方嘉柏表示馬匹表現穩定，而且持續進步，期望可以及早替其敲響勝鼓。