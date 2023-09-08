岳伯仁5連勝要問過鋼鐵大王

馬會周六轉播愛爾蘭冠軍錦標賽馬日8場賽事來港，焦點賽事包括2000米賽一級賽愛爾蘭冠軍錦標，參賽馬以「多產巨匠」及「鋼鐵大王」最具瞄頭。「多產巨匠」早前接連攻下英國打吡及愛爾蘭打吡，今仗續由莫雅執韁。「鋼鐵大王」則在英國打吡屈居亞軍，其後摘下二級賽英皇愛德華七世錦標，兩駒將於今仗再度交鋒。

儘管「鋼鐵大王」最擅長哩半途程，但今仗仍縮程挑戰講求速度的2000米，幕後團隊對奪標機會表示樂觀。馬主Amo Racing的賽事經理Tom Pennington表示：「我認為縮程至2000米角逐將對馬兒有利，牠以往跑2400米早段有時會太搶口，如果今仗步速正常，將有利馬兒發揮。」

練馬師岳伯仁力爭連續5年揚威愛爾蘭冠軍錦標，「多產巨匠」上仗角逐英皇錦標時再度大失水準，馬房方面認為這匹佳駟有望在今戰再次交出好表現。

較年長馬匹在過去10屆愛爾蘭冠軍錦標中4度掄元，岳伯仁另一參戰馬「盧森堡」今回力爭衞冕，此駒在上屆賽事以半個馬位之先擊敗法國代表「誠實心」，而「誠實心」今屆也捲土重來，練馬師卓必達打趣道：「比上屆進步一位就夠。」

「凌雪飛」及「千夜傳說」同樣屬於較年長的佳駟，前駒迄今3勝一級賽，而增補上陣的「千夜傳說」最近4戰全勝，其中上仗於休賽近300天後，勇勝二級賽約克錦標尤為可嘉。

同日還會上演1600米一級賽馬頓錦標，「蹄起勁」若能獲勝，將可鞏固3歲一哩馬后的地位。「蹄起勁」前仗攻下愛爾蘭一千堅尼，翌仗則勇奪G1加冕錦標。騎師基士希斯表示：「馬兒的備戰情況理想，而且預期屆時會跑好至快地，將有助牠發揮。」

「蹄起勁」今仗將首次與年長馬較量，包括上屆愛爾蘭一千堅尼盟主「浪跡高歌」。這兩匹雌馬的慣常拍檔基士希斯說：「『浪跡高歌』也曾遇上阻滯，但如果牠和『蹄起勁』今仗都以巔峰狀態應戰，實在難以估計誰勝誰負。」