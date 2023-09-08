再撼金鑽貴人 田泰安：上次維港智能早段嘥咗力！

第一班特首盃1200米將於本週日（9月10日）馬季開鑼日在沙田上演。田泰安將會夥拍「維港智能」力爭在該馬季開鑼日焦點賽事反勝「金鑽貴人」，他深明今仗任務殊不簡單，表示陣上戰術將是決勝關鍵。

「維港智能」雖然上仗於6月4日在三級賽沙田銀瓶1200米不敵頭馬「金鑽貴人」，但其實牠在該役之前曾在沙田5勝1200米賽事，而且最近試閘表現不俗。田泰安期望「維港智能」週日的表現能夠更進一步。

田泰安提及週一的試閘時表示︰「我認為馬兒需要第一次試閘來提升狀態。牠週一第2次試閘時給我的感覺良好，表現出色，我很滿意。牠現時仍甚具新鮮感。」

「『金鑽貴人』貴為全球最頂尖的短途佳駟之一，固然值得重視，牠勢成我們今仗的最大勁敵。『維港智能』上仗角逐三級賽沙田銀瓶時表現不俗，但於賽事較早階段便已受到挑戰，以致沿途耗力較多。」

「倘若牠今仗能順其自然地競跑，加上負磅的差異，以及馬兒現時感覺良好，應會成為爭勝要角。」

沈集成麾下的「維港智能」（115磅）週日與3勝一級賽的「金鑽貴人」（135磅）再度對壘，而且負磅同樣較該駒輕20磅。田泰安深信「維港智能」日後定能成為一匹頂尖佳駟。

田泰安說：「我認為馬兒（『維港智能』）正在冒起，實力將會更上層樓。牠經常表現出色，在香港或許只有一仗表現失準，實在無可挑剔。我覺得牠日後必定會愈來愈強。」

「我明白牠今年已屆5歲，但我覺得牠今季將會大放異彩。『金鑽貴人』是香港出色的短途好手，但牠（『維港智能』）是新興勢力，有力挑戰『金鑽貴人』。」

現時評分高達131分的「金鑽貴人」迄今17戰13勝，練馬師文家良今季將部署該駒角逐更多一級賽。

巴度於暑假期間曾往法國及日本策騎，成績不俗，而本週日他將會夥拍羅富全旗下的「順勢而飛」角逐特首盃。在近期的惡劣天氣，包括上週颱風蘇拉襲港的影響下，各駒於新馬季的備戰均難免出現阻滯，而巴度認為今仗的勝負將取決於馬匹的狀態。

上屆寶馬香港打吡大賽冠軍騎師巴度表示：「『順勢而飛』看來狀態不俗。（由於天氣打亂了備戰，）我相信大家都面臨同樣的問題，就是難以確定馬匹是否已準備就緒。『維港智能』的操練好像較充足，不過『順勢而飛』晨操時也感覺良佳。」

「我度過了一個愉快的假期，兼顧了休息和工作。能保持一些體能運動實在不錯，而能在法國和日本贏得頭馬令我有點喜出望外，實在非常高興。現在又重新開始。」