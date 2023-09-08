【韓國盃】紅遍全球主隊希望

1800米沙地韓國盃及1200米沙地韓國短途錦標，這兩項三級賽曾因全球爆發疫情而停辦兩年。一年前復辦當日，首爾馬場自2019年後首度再現座無虛席的熱鬧場面，最終「超乎尋常」及「竟功業」高奏凱歌，替主隊摘下該兩項大賽。

今年9月10日，「超乎尋常」及「竟功業」力求衞冕，但兩駒今季至今的表現均未見突出，其中「超乎尋常」儘管持續造出快時間，但今年4戰僅得1勝，頭馬來自2月一項普通賽事；而「竟功業」雖然今年曾摘下分級賽錦標，但對上兩仗均敗於「鬥志巨石」蹄下。

今年客隊馬的數目雖不及去年，但整體實力有增無減，包括「冠威」及「猛獅闊步」兩匹國際星級名駒，以及「燦然一新」及「緋紅玫瑰」等好手。

面對客隊來勢洶洶，但其實韓國代表也有力一爭。「竟功業」近仗在分級賽中與精英賽駒「鬥志巨石」爭持激烈，後者預料會於今年的韓國盃交出亮眼表現。至於首度參加該賽的「紅遍全球」也將備受注目，該駒去年此時才跑過兩仗。

事實上，「紅遍全球」上季兩歲時只曾出賽兩次，但今年步入3歲後已進步成長，至今已5戰4捷，重要勝仗包括三冠系列最後兩關賽事韓國打吡及Minister’s Cup。「紅遍全球」未有參加三冠頭關賽事，而在次關及尾關均留後競跑，直至末段才展開強勁衝刺。

「紅遍全球」的鞍上人金慧善，更成為歷來首位勝出韓國打吡的女騎師，並且繼2017年攻下KoreanOaks後，第2度摘下經典賽桂冠。金慧善於勝出Minister’s Cup後說：「『紅遍全球』證明勝出打吡並非僥倖，牠是一匹出色賽駒。馬兒體格不算健碩，但只要牠狀態對辦，就能夠展現強勁實力。」「紅遍全球」跑法靈活多變，加上今仗抽得好檔，應可佔取好位，並於末段展開強勁衝刺。