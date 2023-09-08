急先鋒第一人！希斯回流3年開鑼執6W

大衛希斯重返香港3年，無復昔日兩奪冠軍練馬師風采，新季重新開始，期望帶來一番新景象，延續開鑼例有馬贏傳統，即使少了福將潘頓助陣，亦有希威森與田泰安兩位好手效勞，分別為「艾莉奧」與「實力哥」兩匹王牌馬執韁，大有機會為練者再響頭炮。

希斯過去3季開鑼日賽事都有頭馬交出，返港首季即由徒孫楊明綸策「友盈有款」先聲奪人，並於是日起孖，第2季更厲害，中三元兼且捧走特首盃，去季風頭稍斂，仍憑「東方飛影」延續勝勢，潘頓視為福將，皆因連續3季開鑼賽俱為希斯建功，今季卻未見合作，而重心分子由田泰安與希威森出戰，並非隨意安排，兩位去季是潘頓之後，為希斯贏馬最多兩位騎師，已納入希廐殺手行列。

艾莉奧低位反彈

第8場「艾莉奧」乃前季運港名氣自購馬，可惜因健康問題影響成就，去季落四班一再接近，證明已有迴旋餘地。由於潘頓開鑼日與沈廐合作為主，此駒改配希威森，馬匹跑法主動，由放頭之鬼接棒出擊威力無減，埋門人馬試閘加強合作默契，沿欄輕描淡寫力掩鋒芒，看來已為首日出擊準備就緒。

至於第9場希斯兩駒列陣，「實力哥」打王牌兼且屬馬房首選出擊，去季尾表現漸入佳境，由戴文高跑獲亞軍，受騎馬配上田泰安，希斯知人善任，質新分子表現有望持續再進。

另一匹由田泰安出戰第7場之「禾道福星」，上季賽後驗出流鼻血兼且不良於行，最後一仗復出表現尚不差，經過暑期休養生息，有望重新養回，屬希斯首戰開胡重要籌碼。