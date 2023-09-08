【論戰天下】多產巨匠勝望最高

近4屆愛爾蘭冠軍錦標均屬岳伯仁天下，主場最高殊榮錦標當然不可失落。今屆三路興兵，「多產巨匠」兩歲贏過李奧柏馬場，雙料打吡冠軍跑出水準，可助練者12度封王！

滿足換莫雅搶頭胡

S1-1：岳伯仁馬房的「滿足」初出已在李奧柏馬場上名，翌戰挑戰皇家雅士谷卓斯咸錦標只得第13名，但上仗回師李奧柏即輕取同場「杏子甜冰」打開勝門。父系「天文學家」、母系「麥加天神」，幕後對這類良血馬自然寄予厚望，莫雅操刀可先拔頭籌。

宮廷畫匠增程更合

S1-2：此賽上屆冠軍為「多產巨匠」。貴為「波爾明」及「海角遠景」的同母細佬，「宮廷畫匠」今年8月初出不負眾望，於卻拉馬場跑1400米大熱勝出，四蹄踏雪棗色馬，末段愈走愈勁，另一優質「范高爾」的子嗣，計血統增程跑一哩只會更合，有力稱霸今場二級賽。

蹄起勁受讓磅着數

S1-3：法國冠軍種馬「先勇名駒」子女在今個歐洲賽季發光發亮，其一功臣便為今場主角「蹄起勁」，季初復出首仗於英國一千堅尼得亞軍，隨即於愛爾蘭一千堅尼及加冕錦標補中，個子不高但腳法急密兇悍，評分最高卻因3歲雌馬獲受讓磅，形勢大好。

鋼鐵大王演出穩定

S1-4：「多產巨匠」及「鋼鐵大王」一對3歲精英今次將是出道以來第4度對陣，之前3戰2比1，「多產巨匠」稍佔先，今季贏出英愛打吡，本已是經典賽駒，但英國二千堅尼及英皇錦標卻無故大敗，連練馬師亦不明，結果上次找到不適合坐飛機的理由。今次主場出戰，李奧柏馬場上季亦贏過金羊毛錦標，再無其他藉口，應該要交出應有水準。

「鋼鐵大王」踏入3歲演出穩定，上次挑戰年長馬失敗，今場則考驗縮回2000米兼作客，若「多產巨匠」跑出水準，牠只是配角。「誠實心」上屆此賽不敵「盧森堡」，剛戰休出跑嫌短的一哩亦接近，換上戴圖理可提升戰力。「千夜傳說」已連贏4場，這件藍白綵衣今季當旺，質素未必最高但有銳勢，可以一戰。

實幹牛仔無懼負重

S1-5：「實幹牛仔」今年初休息近1年復出，即在李奧柏馬場同程古蹟錦標擊退「浪跡高歌」，之後轉戰伊斯巴翰錦標並排衝刺下影相得第4名，上場皇家雅士谷賽期繼續交出穩定表現，今次出戰二級賽實力稍高，強配莫艾誠且抽到好檔，縱然負重仍可作膽。

我愛惜恃底質橫掃

S1-6：「我愛惜」前年曾在加冕盃火併「致勝一擊」僅敗只得亞軍，其後被閹割。去年只在5月勝出獵犬錦標，其餘時間幾乎全休賽。今年7月復出首戰平淡，但再出兩場均順利勝出，以其底質即使八、九分水準，於此場三級賽亦勝望甚高。

傑克亮髮對手轉弱

S1-7：「傑克亮髮」曾在法國勝出三級賽，易主前曾缺陣4年，今年復出轉投莫威利馬房已跑3仗，上次伊波讓賽22駒居中返表現不過不失，今轉戰愛爾蘭對手減弱，8歲馬只跑12仗拚搏有度，熱夠身換上戴圖理，有力坐正。

聖島古村夾莫艾誠

S1-8：「聖島古村」去年於此賽跑第5名，當時被評102分，如今無論評分及磅位均比去年下調，加上5歲馬近仗跑古活馬場表現出色，過去兩次配莫艾誠獲1冠1亞人馬合拍，倘場地帶點軟性更妙。