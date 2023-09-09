5國合共12匹賽駒 獲邀出戰下月拉丁美州大賽

今季首度納入越洋轉播戲碼，10月7日於阿根廷聖艾斯圖(San Isidro)馬場，獲邀參戰馬匹名單公布，當中包括5個拉丁強國合共12匹賽駒。

主場出擊之阿根廷佔3席：Irwin、Natan、Pepe Joy，智利佔3席：Costa Del Norte、Roheryn、Vivir La Vida；秘魯佔3席：Don Feres、Don't Lose Time、Samay；巴西佔2席：Doutor Sureno、Callejero、烏拉圭佔1席：Papa Mim。

當中阿根廷憑藉主場威力，3匹代表更加屬於本土精銳，Irwin貴為馬后身分，Natan分屬3歲精英，對上2仗更加成為2000米G1雙料冠軍，勝出頭馬都是出自聖艾斯圖馬場，可說是場地專家。至於Pepe Joy更係新鮮熱辣，剛於本月2日勝出一場2400米草地一級賽General San Martin錦標。

以拉丁美洲一眾頂級良駒，近年亦成為香港馬主搜羅目標，馬會今年引進這場賽事，正好方便一班本地馬主鎖定目標睇辦機會。