【分分制勝】香港買「仔」 韓戰投「巨石」

今期沙田開鑼賽，除了編排10場本地賽之外，另於第5場前後，加插轉播韓國短途錦標及韓國盃，戲頭十足，香港兩匹代表馬「韋小寶」及「好好心得」遠征挑機，但始終首爾的沙地跑道，與香港泥地大有分別，適應方面已是一大疑問，加上兩駒都排外檔起步，可謂難上加難，能夠跑獲獎金就已超額完成。

S2-2韓國盃，不妨留意主隊馬「鬥志巨石」，最近有愈跑愈進步之勢，兩度氣走今次又同場的「竟功業」，其中上場釜山市長盃，末段被過頭後竟可回氣反先，馬如其名「鬥志」過人。事實上，「鬥志巨石」在韓國跑過17仗，有15次跑前3名，演出忠心可靠，騎師鄭都潤上場初接手即勝，夠晒合拍。

香港戰線方面，第5場五班1400米，「魅力仔」近兩季先後在韋廐及文廐訓練，居五班一再孭重磅入圍，足證能力不差，今次僅負126磅，計數有利。此駒跑法略嫌均速，末段比併時每處下風，不過今場快馬林立，預計形勢快鬥快，若採取居中稍留戰術，隨時展示更強競爭力。文良派出鎮倉寶「金鑽貴人」搶盃，必有其他廐侶配合出擊，「魅力仔」操足而臨，鬥志不用猜疑。

■明治朗