S1-2金羊毛錦標變岳家軍聯賽

香港馬季聽日開鑼，今晚先有愛爾蘭冠軍錦標賽馬日8場賽事熱熱身。講起愛爾蘭，連阿茂都知道係岳伯仁嘅主場，贏盡大賽無數不在話下，就連普通賽事都通殺，今季已經贏咗78場頭馬帶頭。無他嘅，愛爾蘭作為岳伯仁戰駒挑戰世界列強嘅跳板，呢堆日後喺世界馬壇發光發亮嘅星級戰駒，唔少都喺愛爾蘭起步。

除咗岳伯仁，喺愛爾蘭都唔係冇人向佢挑機，不過都係姓岳啫！就係岳伯仁嘅囝囝岳本賢。現年30歲，騎師出身嘅岳本賢，做過兩屆愛爾蘭冠軍騎師，贏過愛爾蘭及英國二千堅尼、愛爾蘭打吡、英國及愛爾蘭聖列治大賽等經典大賽，「錶之五知」父系「帝皇城堡」(Camelot)當年就由佢策騎攻下愛爾蘭打吡及英國二千堅尼，而「無心睡眠」父系「信可成真」(So You Think)，以及「澳國勳章」父系「澳大利亞」(Australia)，亦喺佢胯下贏過大賽。不過，岳本賢礙於體重關係，2016年宣布掛靴，結束短短嘅策騎生涯。

小憑父貴，岳本賢轉行做練馬師之後，當然有老竇呢個強大後盾支持，成績唔錯，而且四出派馬遠征，今年暫時喺愛爾蘭贏得57場頭馬，只係落後岳伯仁21場，叫做見得下人。此外，岳本賢細佬岳品賢依家都喺愛爾蘭做練馬師，但成績就唔夠阿哥好。

好嘞，查完族譜之後咁今晚轉播賽點搞好？一於捉住岳家軍嚟賭，尤其S1-2場次三級賽金羊毛錦標，8匹參賽馬竟然有6匹係岳家軍，老竇訓練嘅「宮廷畫匠」配莫雅成為全熱門，但一堆出賽唔多嘅2歲馬對壘，臨場失準真係唔奇，所以搏下岳本賢馬房嘅「廣洋之岸」，上仗初出即喺卻拉馬場輕鬆勝出，賽績同前駒幾乎一樣，但回報率就差得遠，而且麥文堅常有神來之筆，隨時有意外驚喜。

S1-2推介：1廣洋之岸