【練馬師王】未跑先買 係「投資」最佳時候！

上季冠軍練馬師蔡約翰，亦成為勝出「練馬師王」次數最多的倉主，先後16次封王。不過，今期馬季開鑼戰，蔡廐只派3駒列陣，「快錢」、「順利取勝」及「疾風明駒」看似是熱身性質，相信無助倉主爭取佳績。相反，上季僅得3次封王的韋達，在開季首回合立即屯駐重兵，當中由希威森策騎的「揚威四方」、「威馬先生」、「祥勝霸駒」及「九五赤兔」，賽前均交予騎者親自考驗，部分更由韋達沾手打磨，出擊決心昭然若揭，值得重視。

打頭陣的「揚威四方」近兩仗取得冠亞各一，演出轉趨穩定，因何廐散倉，暑期轉改韋達訓練，進度保持良好，賽前拍跳、試閘均走勢對辦，預計可以延續上季尾的好成績。由於「揚威四方」態勇又排好檔，極具爭勝機會，有力先搶12分，故入手「練馬師王」時宜未跑先買，以換取更高回報。

除上述4匹希威森坐騎之外，交予7磅仔鍾易禮操刀的「投資有利」也難忽視，皆因今仗只孭110輕磅上陣，主要對手「綠族光芒」卻多負25磅，季初階段各駒狀態總有多少瑕疵，末段短兵相接之下，磅位便成為勝負關鍵，「投資有利」輕飄飄又可穩守內欄包廂位，是韋廐另一搶分棋子。

「練馬師王」開售賠率

1.文家良 3.0倍

2.沈集成 3.75倍

3.伍鵬志 6.0倍

4.呂健威 16倍

5.韋 達 5.5倍

6.方嘉柏 7.0倍

7.蘇偉賢 65倍

8.黎昭昇 65倍

9.容天鵬 30倍

10.羅富全 65倍

11.姚本輝 125倍

12.大衛希斯 50倍

13.葉楚航 65倍

14.賀 賢 125倍

15.告東尼 70倍

16.蔡約翰 300倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/徐雨石/丁冠豪) 200倍