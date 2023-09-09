【張基焦點】快如龍進步可上位

踏入在港開倉第2季的黎昭昇，一改上季慢熱作風，開季前廐內馬匹操練積極，其中「快如龍」朝早所見有明顯進步，值得重視。另外，「從所願」評分已減至有利水平，今次若然肯改跑法，或有不同演繹。沈集成延續急先鋒本色，「金鼓齊昇」今季狀態有改善，「勝益善」起用布文深慶得人，均有留意價值。

第6場四班1000米，「快如龍」上季幕後未見太進取，即使初出已跑近，其後賠率亦頗為冷落，不似馬房搏殺部署。不過，今季操練工夫明顯不同，先於8月尾試泥閘拉士有反應，月初再試田草1000米閘亦自動湧上前，今次復出跑直路賽，不能忽視。

第3場四班1200米，「金鼓齊昇」台型不差，卻一直未能贏馬，歸根究柢是狀態一直平平，兼且有喘鳴症，因此上季初後就未有安排游水，明顯不是馬房慣常部署，反映健康不穩定。然而今季於從化復課工夫正常，亦有游水，身形亦見吸引，就算無試大閘卻有跳草地，儲夠新鮮感抽1檔好位，可望贏馬交代。

第1場五班1600米，「從所願」6月13日由霍宏聲試1600米草閘，當時留前鬥後輸畀「揚威四方」，反應令人滿意，可惜剛戰仍安排擺前走結果落敗，抖暑後復課工夫仍積極，狀態保持勇銳，本身未轉倉時曾後上跑近，今次若肯留住跑，有力突圍而出。

第7場三班1400米，「勝益善」於英國5戰3冠1亞1季，1400米亦贏過，但本身較為力短，要留住才追得勁，即使潘頓操過不騎，但起用留後高手布文更啱發揮，況且今季狀態更出色，今次復出有冷味。