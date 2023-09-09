【進階選項】一代天嬌大發雌威

本地馬季開鑼，其實抖暑期間越洋轉播賽每周從不間斷，普羅馬迷餓馬心情應該與以往不一樣。開鑼日加插兩場韓國轉播賽玩足12場，兩場韓國賽均是伍鵬志派馬出戰，雖然練者早有計劃遠征，但看排位表卻並未因此而在開鑼戰行精兵制，反而派出7駒，而當中更有不少具坐位望贏機會。練者上季開倉已贏得口碑，假若今季打快攻又得手的話，相信會陸續吸引馬主們將高質良駒加盟。

第7場「一代天嬌」肯定是高質良駒，性別上是雌馬，但看此駒身形跑姿，與普通雄閹馬無疑，難怪可以在一級賽澳洲堅尼大賽上名。上季尾轉投伍廐出賽兩次，首仗於超慢步速下撲近，翌仗跑一哩跟前即第3，連同在港首戰李慕華後追第4，即表示這匹雌馬居三班即使負重磅亦極具競爭力。今次續配周俊樂，賽前人馬試泥閘拉出外檔衝刺悅目，3檔起步又可跟實「好如意」、「綫路神驊」等快馬之後守好位跑，出頭機高。

姚本輝上季以57W第4名過終點，成績理想，今季肯定繼續再接再厲。第2場「添福」是練者親自引入，名種「犀利時」子嗣周歲價高達62萬澳元。上季3歲出賽兩次，兩場均排大外檔，再看季尾跑1400米一役，全程走三疊蝕盡腳程，而直路竟然可以保持同速持續上前，初見潛力。賽前艾道拿接手試泥閘，外檔起步應聲彈出，入彎前拍上前領的「騰飛塔」，之後走直線過終點愈走愈遠，成熟進度理想。今場終於抽到1檔，形勢與上季兩戰天淵之別，四班過客放心捧場。