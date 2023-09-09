【三重彩地帶】力爭開齋「鼓」舞士氣

第3場四班1200米，「金鼓齊昇」上季頭7場都跑2至4名，季尾兩仗因喘鳴才落第，抖暑後沈集成安排馬匹首度運往從化，休養生息之餘亦希望新環境帶來衝擊。一直難贏跟本身跑法略帶均速不無關係，今次排1檔守住2、3位，形勢夢幻，求開齋必搏，三甲穩複膽正合。

「綠族光芒」上場同程14檔一放到底輕勝，四班過客，暑期兩閘潘頓包辦，埋門一課走勢銳利，配腳首選。「可愛新星」前仗同程閃閃身追近，再出增程改跟前即走樣，馬房作風如此不用介懷，跑番1200米變身大條道理。「投資有利」轉韋廐後5戰2W3P，這類省招牌馬升班都唔會手軟。

第7場雙膽穩中求勝

第7場三班1400米，「綫路神驊」及「能文能武」上季尾均打疊3場非贏即位，延續升浪，季初仍是捧場好時機，兩駒跑法同樣機動，分排1、2檔如虎添翼，雙膽複式恰到好處。

既然有雙膽，配腳不妨多拖幾匹，「疾風明駒」近兩季首仗都上名，擅跑新鮮，計實力未必夠贏，但爭一席綽綽有餘。「勝益善」潘頓替試閘有點進步但分身乏術，換布文似冇退意。「禾道福星」上季二班1400米獲殿，隔了6仗再攻同程來意不善。■海東