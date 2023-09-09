【論戰天下】兩場韓國賽捧日本馬

無論韓國盃抑或韓國短途錦標，日本代表過去成績都非常優異，除馬匹質素高外，日本泥地與韓國沙地性質亦近似，相對較易適應。

S2-1韓國短途錦標：日本大賽練馬師矢作芳人旗下的「猛獅闊步」，去年在杜拜勝出泥地高多芬一哩賽，今年遠征沙特則勝出草地賽。雖然今年高多芬一哩衞冕失敗只得第4，但表現仍不差。返回日本在浦和熱身後，今次轉戰韓國首爾，前領馬抽到1檔如虎添翼。

「燦然一新」是福永祐一掛靴馬，泥地短途能力亦強，近仗由川田將雅主戰獲1冠1亞，足以左右大局。「超乎尋常」去年擊敗日本代表捧走韓國短途錦標分量亦夠，及時回勇亦有機會爭位。「迅箭飛出」雖以斧山為基地，但近仗在首爾亦交出好表現，主隊爭勝籌碼。

緋紅玫瑰實力強橫

S2-2韓國盃：日本隊向來在此賽成績優異，今屆再包Q不奇。單計賽績「冠威」比「緋紅玫瑰」強，亦是川田將雅選擇，不過經常上名卻未能勝出，若然賠率有分別的話，可考慮「緋紅玫瑰」，泥地8戰6冠1亞，唯一三甲不入是去年日本冠軍盃，今年復出兩戰，首次在船橋跑大炒對手不意外，上仗平安錦標亦贏得輕鬆，實力有保證。

「冠威」對上一場頭馬是阿聯酋打吡，今年再遠征沙特及杜拜一級賽均第5，回防首戰帝王賞再跑亞軍，川田已騎熟。主隊希望落在「鬥志巨石」及上屆韓國盃冠軍「竟功業」身上，兩駒互有勝負，對手有失憑主場之利可入前列。