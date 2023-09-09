【J臣研究所】南征北戰進步大

今季有幸繼續在《東方日報》及《東網》和大家見面，謹望各位讀者新季馬運亨通，買乜中乜！開鑼日大部分賽事出馬不足，暑期準備充足嘅馬似乎可佔極大優勢。

第2場「添福」高價自購新馬上季來港後未有表現，但經過一個暑期，拍跳及大閘走勢明顯比上季集中，走規大有改善，今場對手實力平平，有力贏馬開齋。「運來勇士」上季尾開始有表現就抖暑，埋門連試兩個大閘均有前有後，睇型格雖非上駟，但憑速度及勇態，四班已有得贏。「加飯」上季一戰第4名但水準成疑，埋門馬身仍重，作配較合。「紅旺」評分大利，埋門大閘有啲受阻不能作準，如內疊冇馬夠佢快，放得出就有位置機會。

第3場四班1200米，「綠族光芒」上季尾排14檔下搶出放到尾輕勝，埋門大閘走勢好，計實力及進度都贏面壓一，但小弟上季都講過，睇腳法呢隻馬應以1400米至一哩更佳，今季道理上應逐步增程更合，今次負頂磅作賽，如果早段真係落腳轉慢被迫走二疊，有可能僅敗飲恨。不如試試隻「南征北戰」，呢隻馬又係上季尾開始有走勢，埋門兩個大閘既冇搶口且快慢由人，似乎進步甚大，受讓「綠族光芒」14磅兼排2檔起步，形勢絕佳，成冷可博WP。「以戰得勝」上季曾經喺三班入Q，落四班虎入羊群，點都預佢一席。「可愛新星」上季兩次跑同程田草1200米都近，只係怕馬房作風會繼續減分等機會。