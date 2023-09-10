【分秒在握】霍宏聲識撈世界

今次尾場可以話係全日最精彩賽事，一來二班賽，二來亦不乏冒起中的良駒，加上1400米不短亦不長，無論係縮程或增程俱可應付。「美好世界」6歲馬已難言進步，但就勝在表現平穩，季初首戰對手未足下，有望施突襲

對於霍宏聲而言，上個馬季可以話係一個轉捩點，全季贏出35W與巴度看齊，與前季20W比較，頭馬的質與量俱有突破，而最值得高興的，莫過於大部分評論對騎者的評價都係向好，此對騎者的發展可以講係有莫大幫助。其實霍宏聲現時只21歲，比起不少見習生的年齡還要輕，因此按理仍有不少進步空間，寄望騎者能夠好好把握這個「升浪」，成績更進一步。

丁冠豪曾經盛讚騎者的韁繩十分到家，日後甚至係冠軍騎師的材料，這是否「吹大咗」，日後自有答案，但這很有可能是源於丁廐重口馬「聚風雲」，人人耍手擰頭下，卻一而再在騎者胯下交出成績甚至勝出。

來到今次，尾場的「美好世界」亦很講留放，上季初一連兩仗入Q後，曾因心律不正而抖了足足7個月方復出，季尾熱身一仗後，一連兩仗跑冠軍及季軍，既與「九五赤兔」互有勝負，亦與「紅愛舍」齊齊入位而只係相差一個馬位，今次與兩匹老對手再次碰頭，受注視的程度大有不及，因此賠率好分得多。此駒上季初出入Q，前季初出亦爆大冷得第3，反映休出威力非同小可，今次續配騎慣騎熟的霍宏聲，即收人馬合拍之效，兼且排4檔而內側快馬欠奉，此駒大有本錢跟守好位再爆一段，贏位兼投，又或者作為半冷馬膽，都係非常合適。

■長風

第10場 3美好世界 6紅愛舍

1九五赤兔 2新力高升