【戰況R6】又一季！潘頓仔女大個晒喇~

冠軍騎師潘頓，今日開鑼上半場手風麻麻，好多坐騎都熱死，不過嚟到下半場，即刻有轉機喇，第6場四班田草1000米直路賽，潘頓策騎沈廐初出馬「知道長勝」出戰，賽前4課試閘都係騎者包辦，就知成擔心機放落佢度，結果冇白費呀，「知道長勝」排4檔起步，一路殺埋去外欄，拍住大熱門「紅海風帆」放，去到最後100米擺脫糾纏，直奔终點一出即勝，呢隻馬周歲價40萬澳元，今日插四班即刻執番65萬頭馬獎金先。跑第2名係「紅海風帆」，表現恰可，第3名則為後上的「日新月著」。

沈集成賽後話首先要多謝馬主何生，因為呢隻馬都唔平，本身係外地冇試閘，但Jump out表現唔差，潘頓睇完都一早索騎，而上季隻馬仲未閹，潘頓試完就覺得就算跑新馬賽都只能近，不如等到今季先跑，而隻馬做完閹割手術後，今次賽前出閘慢咗一慢，慶幸今場起步順利，成功一出即勝，佢相信隻馬質素都幾亮麗，反而下仗部署就要諗，因為佢覺得隻馬未必係1000米馬，下仗睇吓跑返直路賽定係1200米。

潘頓呢場係開鑼第1W，潘太Nicole拖住兩個細路落嚟影頭馬相，囡囡Roxy愈大愈靚女，囝囝Cash就愈來愈古靈精怪，細路真係大得好快呀~

第6場賽果：3-4-8-6

二重彩賽果：3-4(最後賠率24)