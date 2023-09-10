伍鵬志滿意表現 韋小寶繼後或再戰杜拜！

韓國國際賽事今日在首爾馬場舉行，香港賽駒未能如願在韓國取得歷來第2場頭馬，相反日本良駒「燦然一新」及「冠威」則以精湛表現勇奪兩項3級賽冠軍。

出戰3級賽韓國短途錦標1200米沙地的「韋小寶」今仗排第11檔，但牠出閘時受他駒擠碰因而起步較慢，稍為落後，跑至賽事中段其鞍上人連達文逐步策牠上前，並進佔馬群中間位置。轉入最後直路，馬兒移出最外疊衝刺並且一度追勢甚勁，但牠姍姍來遲，未能進一步收窄與前列分子之間的距離，結果取得第4名。今仗頭馬「燦然一新」造出1分10秒正的賽事時間，刷新首爾馬場此程的場地紀錄。

其後上演是日另一項大賽3級賽韓國盃1800米沙地，同由伍鵬志訓練的另一匹香港賽駒「好好心得」只能跑第9名。「冠威」在此賽中大勝而回，為日本隊成功包辦兩項大賽頭馬。

親臨首爾馬場為旗下兩匹戰馬督師的伍鵬志在賽後說道：「我對『韋小寶』今日的演出感到相當滿意。馬兒起步時殊不夠運，但牠沿途追回不少失地。此駒在直路上追前甚多，我對牠的表現感到相當自豪，另外頭馬的演出確實精彩。」

「若非牠起步失機，我們或有機會取得更接近的成績，這是牠第2次前赴海外作賽，牠已相當了不起，我們會繼續為此駒物色其他海外大賽的機會。」伍鵬志說。

「韋小寶」曾在3月遠征杜拜，在美丹馬場的一級賽阿喬斯短途錦標（1200米）跑獲第5名，今次亦能交出與該仗相若的表現。這匹栗色馬在此賽中為其馬主取得7,000萬韓圜獎金。

伍鵬志續說：「他（連達文）滿意馬兒的演出。此駒在起步時受到擠碰，但仍能重拾節奏，並以強勢完成賽事。牠轉彎時有點欠運，我們或許跑得外了一點，因此未能跑得更接近，甚或取得第2或第3名。但牠的表現確是出色，我為牠感到高興。」

「韋小寶」及「好好心得」將於明天運返香港，當中前駒將會劍指11月在沙田馬場上演的二級賽中銀香港私人銀行馬會短途錦標（1200米）。

伍鵬志說：「我們會嘗試安排馬兒出戰11月的二級賽馬會短途錦標，這將是牠下一個目標。其後我們會為此駒作評估，看看牠是否保持佳態及準備就緒，以再次征戰杜拜。」練者其後補充「韋小寶」若遠征中東時，他或會考慮安排馬兒在泥地賽中上陣。

「我們會看看情況如何，這（在杜拜角逐泥地賽）將在我們的考慮之列。」

主隊代表「星飛駿」在韓國短途錦標中跑獲亞軍，由矢作芳人訓練的日本賽駒「猛獅闊步」則得季軍。去年此賽盟主「超乎尋常」未能成功衞冕，最終以第5名衝線。

相比「韋小寶」的理想演出，角逐韓國盃的廐侶「好好心得」則稍有不及。此駒在賽事早段緊隨兩匹放頭馬之後競跑，但牠跑至末段無以為繼，僅以第9名完成賽事。

伍鵬志說：「兩匹日本賽駒均選擇於較早時間發力，因此牠需耗力以跟上兩駒。因此牠在末段無以為繼，若非我們須在較早階段加速，我們或可取得第5或第6名。」

「而結果就是這樣，牠們的實力甚強，對『好好心得』來說這是個極佳的經驗。希望此駒可以從中獲益，而本季我們亦會安排馬兒作不同嘗試。」

「緋紅玫瑰」在韓國盃跑獲亞軍，為日本佳駟在這項大賽中包辦頭兩名。去年頭馬「竟功業」今年以第3名完成賽事，第4名馬匹則是「威猛有成」。