潘頓：金鑽貴人落敗我不感意外...

由沈集成訓練的「維港智能」，於今日在沙田馬場角逐馬季開鑼日的焦點賽事第一班特首盃1200米，結果這匹出賽經驗尚淺的5歲馬，擊敗目前全球評分最高短途佳駟「金鑽貴人」奪得錦標，賽後沈集成表示將部署馬兒向12月10日的主要目標一級賽浪琴香港短途錦標 (1200米) 進軍。

沈集成說：「經過首次試閘後，我已知道牠定非池中物，當時我已向馬主表示：『馬兒首次出賽時記緊帶同你的太太一同進場，牠將甚具勝望。』今仗贏馬而評分再進一步攀升後，牠將進軍平磅的賽事，希望馬兒能在分級賽中一展實力，而12月的短途大賽 (浪琴香港短途錦標) 將會是牠的目標所在。」

「牠確是匹好馬，今日在濕地上得以負輕磅作賽，亦遇上合適步速，田泰安在步速掌控方面可說是妙到毫顛，令牠順利掄元。」沈集成續說。

「維港智能」首400米已能單騎領放，所造分段時間為25.01秒，繼而逐漸加速，之後兩段400米的段速分別為23.46秒及21.40秒，田泰安完美發揮沈集成的賽前部署及策略。

田泰安說：「我們賽前已就此賽的步速進行研究，希望能迅速出閘，繼而上前領先，事實上，於首400米能從容單騎領放後，我已知勝利在望，因馬兒的走勢實在相當輕鬆。直路上當我作出催策時，牠亦能進一步增速。」

「此外，由於近期不穩定的天氣，令好些賽駒在操練上遇到阻滯，但反觀我們已進行了兩課試閘，當中馬兒最近的一課的試閘表現，更令我覺得牠自上季之後進步甚多。今日我見到下雨之後，我便認為『金鑽貴人』遇此場地狀況且在負頂磅下任務將甚艱巨，結果我們亦能把握機會，一切順利。」

「我認為『維港智能』仍在不斷進步中，上仗牠的演出相當優異，無疑牠日後將要面對更多更強的對手，但馬兒在取得多捷後亦信心培增，未來可望牠能再上一層樓，在更高的水準中建功立業。」田泰安續說。

在另一廂，文家良則對「金鑽貴人」的表現並未太過失望。

文家良說：「賽前我已表示，今仗牠當然有機會，但負磅方面的分野以及由於受颱風及天雨影響而缺課的不利因素，均令牠今仗爭勝不易。此外，我亦認為今次在負重磅之下，是日的場地狀況並不合其發揮。」

潘頓說：「『金鑽貴人』今仗已跑得很好，這是一場不易應付的賽事，賽前的備戰功夫只包括了一次試閘，而且在偏軟的場地上要讓對手20磅，事實上，之前牠表現較差的其中一仗，便是在受天雨影響的場地上角逐，因此牠今仗可以說是集一眾不利條件於一身。」

「此外，早段步速偏慢亦不合發揮，所以今日的成績絕不能反映其真正實力，在我眼中，牠的表現已很出色。」潘頓續說。