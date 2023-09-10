【賽後報告】潘頓多匹死火熱門問話

是日賽後報告撮要：

第1場：趨近終點時，周俊樂（「爸巴閉」）右邊韁繩脫手。「日日靚」大部分途程在沒有遮擋下走外疊。賽後，見習騎師鍾易禮（「美麗多盈」）表示，他認為坐騎於早段較為留後競跑可能較適合發揮。同樣於賽後，蔡明紹（「恆駿之寶」）表示，他認為賽事早段步速偏快，不適合坐騎發揮，坐騎因而於末段未能以勁勢衝刺。獸醫於賽後立即檢查「從所願」，發現該駒患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第2場：賽後，潘頓（「運來勇士」）報告，坐騎在競賽期間發出呼吸聲，因而於末段未能以勁勢衝刺。獸醫於賽後立即檢查「運來勇士」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。賽後，「運來勇士」被發現失去右前蹄的蹄鐵。

第3場：艾道拿因超磅而未能履行「南征北戰」的策騎聘約，該駒遂改由梁家俊策騎。艾道拿被罰款5,000元。

第4場：被查詢有關「金鑽貴人」的騎法時，潘頓表示，他獲指示讓自大外檔出閘的坐騎於早段留後競跑。他說，當排在坐騎內側檔位的「樂滿貫」有意上前時，他選擇讓坐騎居該駒之後。他又說，是賽場地狀況為「黏地」，加上早段步速偏慢，負重磅的坐騎在直路上受全力催策之際難以追前。練馬師文家良確認他向潘頓發出的策騎指示，並表示他發出該等指示的原因是「金鑽貴人」是賽須負頂磅，加上操練進度因香港的不利天氣狀況而中斷，以致賽前僅試閘一次，而該駒在該次試閘中領放，末段未能以勁勢衝刺，最終在「維港智能」之後過終點。

第5場：被查詢有關「騰飛塔」居前競跑時，潘頓表示，他獲指示自外檔出閘後將坐騎置於前列位置，因為坐騎於8月30日試閘時在此跑法下表現良佳。練馬師沈集成確認他發出的策騎指示及發出有關指示的原因。「東方精神」流鼻血。

第6場：巴度（「魅力一丁」）覆磅時為118磅，他因返回覆磅時超磅2磅，被罰款3,000元。獸醫於賽後立即檢查「快如龍」，發現該駒患有「喘鳴症」。

第7場：賽後，希威森（「好如意」）報告，他獲指示自外檔出閘後於早段讓坐騎留後競跑，從而讓坐騎有最大機會於直路上上前。

第9場：「開心寶貝」於賽日早上被小組按照獸醫意見（血液異常）著令退出。被查詢有關「旺旺神駒」領放時，潘頓表示，坐騎傾向出閘遲緩，他遂力策坐騎出閘。他說，坐騎出閘迅速，他選擇讓坐騎繼續上前及切入領放，以免於早段須走外疊。賽後，希威森（「祥勝霸駒」）表示，他覺得坐騎在直路上有不妥，末段未有力策坐騎。獸醫於賽後立即檢查「祥勝霸駒」，並無發現任何明顯異常之處。

第10場：賽後，希威森（「九五赤兔」）報告，坐騎在領放下走勢暢順，但直路上在催策下感覺平平。練馬師韋達表示，他將讓「九五赤兔」短暫休賽，然後再作下一仗。

一般事項：

第5場賽後，跑道場地掛牌由「黏地」改為「好至黏地」。競賽董事小組認為這項更改應具追溯力。因此，在正式賽果上，第5場的場地為「好至黏地」。