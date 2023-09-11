恢復功力 武術之王勇奪愛爾蘭聖烈治

一連兩日愛爾蘭冠軍賽馬日檔期，首日賽事香港馬迷，已經透過越洋賽事欣賞到精彩過程，岳家軍先聲奪人，喺李奧柏馬場先贏4場，仲擸走埋重頭戲愛爾蘭冠軍錦標，不過昨日移師卻拉，主場威力大為削弱。

喺昨日卻拉馬場舉行嘅8場賽事，4場一級賽當然係岳家軍覬覦錦標，最終卻被對手掠奪其中3項，視為戲肉愛爾蘭聖烈治錦標，傷愈復出成為擂台躉嘅「饒舌達人」(Kyprios)，結果就被韋利安訓練，由易健寧策騎嘅「武術之王」(Eldar Eldarov)技術性擊倒，其實後駒今季表現沉寂，去年贏完英國聖烈治後，相隔一年轉至愛爾蘭先至恢復功力，重響勝鼓。

2歲雌馬G1莫格雅育馬場錦標(Mayglare Stud Stakes)，岳家軍大熱門「依蘭芳菲」(Ylang Ylang)表現走樣，喺莫雅胯下跑包尾，頭馬來自練馬師伯特旗下Fallen Angel，勝出騎師杜漢培。另一項高利五股錦標(Flying Five Stakes)，由李威廉策騎「猛先蹄」(Moss Tucker)，以半馬位之先擊退金誠剛坐騎「進展過人」(Get Ahead)。

唯一可以令岳家軍挽回面子嘅，就只有2歲1400米G1國家錦標，出自種馬杜拜威，同古摩亞旗下馬后級佳駟「各管各」(Minding)所生嘅Henry Longfellow，就以5馬位之先大勝對手，完成3戰全勝紀錄。