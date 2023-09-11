岳伯仁愛爾蘭威到法國 熱心出閘跪一跪照贏G1

今屆紅寶錦標片段：

愛爾蘭名牌練馬師岳伯仁喺上周末馬會轉播嘅愛爾蘭冠軍錦標賽日就威風八面，贏咗4場之餘，亦憑「多產巨匠」(Auguste Rodin)捧走G1愛爾蘭冠軍錦標，更與廐侶「盧森堡」(Luxembourg)構成馬房Q。不過，除咗喺英、愛兩地成績驕人，岳伯仁去到法國一樣咁巴閉，尋日喺隆尚馬場舉行幾場分級賽，作為下個月凱旋門大賽嘅最後熱身，佢訓練嘅3歲馬女「熱心」( Warm Heart)由杜俊誠執韁角逐2400米G1紅寶錦標，結果以短距離擊敗巴米高嘅坐騎「妙露」(Melo Melo)，反而早前曾5連捷嘅法國橡樹大賽冠軍「靛彩薇」(Blue Rose Cen)，就繼上次蘭秀錦標後再輸一仗。

父線出自「天文學家」嘅「熱心」，大前仗喺愛爾蘭橡樹大賽三甲不入後，早前改用杜俊誠跑約克郡橡樹大賽卻建奇功，今次原班人馬再臨連贏兩場一級賽，更難得係此駒今場出閘時跪一跪，卻未影響馬匹走勢，拉士能鬥贏對手，表現出色，兼且與杜俊誠合作兩戰全勝，非常合拍。

不過，即使連贏兩場G1兼捧走紅寶錦標，岳伯仁卻無打算讓此駒出戰法國凱旋門大賽，反而會讓此駒遠征美國跑育馬者盃雌馬草地大賽。