【賽馬以外】廖康銘係新神仙？今戰見真章

究竟香港馬圈搵食易唔易？就連處於金字塔頂端嘅潘頓，都成日話喺香港贏場馬一啲都唔易時，就知競爭有幾激烈，同埋壓力有幾大啦。此外，近兩季亦有唔少練馬師提早散band，包括霍利時、蘇保羅，高伯新同埋苗禮德，當然呢幾位倉主成績唔算太好，但個個都提早退休，應該反映緊啲嘢啩。

有人走就有人加入，今季又多兩位新倉主廖康銘同埋巫偉傑，筆者睇到呢兩個馬房陣容，好難唔為佢哋擔心，鑑於目前香港馬口減少，兩個新倉養馬量唔算多，仲要有唔少老弱殘兵，就算廐內都有啲質新馬，但適應都要時間嘛，點樣盡快打響頭炮？真係要花啲腦筋。不過，電影對白都有講，「愈爛嘅牌就要愈用心打，發脾氣係無用嘅」，如果手上攞到呢啲籌碼都交到功課，打響名堂後就唔驚無支持啦。

初步睇，廖康銘同埋巫偉傑暫時作風係睇定啲，始終若然馬匹進度未夠，出嚟做炮灰就無謂，巫廐頭兩次賽事都掛免戰牌，去到今個禮拜日先有一匹正選馬，而廖廐就開鑼無派馬，今期周三只得「心想事成」單騎應戰，據知佢季初都係精兵制。不過，既然廖康銘部署上係唔好唔出，「心想事成」若然成功擊敗強敵食尾胡，隨時成為另一位神仙都唔奇啦。

如果大家有睇季前或者最近嘅試閘，應該發現唔少廖廐馬嘅走勢都係非常吸引，最恐怖係大部分都變得突然有前速，最深印象應該係6歲馬「勇趣」，先後由霍利時、高伯新訓練，跑咗28場先得1W，上月尾試泥閘可以拍住啱啱捧走特首盃嘅「維港智能」過終點，搞到筆者差啲以為係另一隻馬。然後就係9歲嘅「贏科超影」可以跟前影泥閘，久沉嘅「暖在你心」、「東風壹號」就試閘回復朝氣，至於今次主角「心想事成」月初試1000米草閘拍實「綠族光芒」卻試贏「實現夢想」，走嚟有前有後，擺明比上季進步。

當筆者睇完呢課試閘，同埋知「心想事成」會跑周三呢場三班谷草1200米後，覺得點都要買番啲，但睇完報名發現同場有「明心知遇」、「八駿巨昇」兩匹同程專家，又有「雅典武士」同質新快馬「包裝伯樂」，都未計「穿甲鷹」、「越駿知己」呢啲三班中堅，對手真係強到不得了，如果「心想事成」轉倉後升班即勝，咁廖康銘係咪另一位神仙，大家心照啦。

■山無陵